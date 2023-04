In Cammino, su Rai 3 due puntate dedicate alla tunica di Gesù e alla tonaca di Francesco d’Assisi

Torna “In Cammino – La tunica e la tonaca” il 6 e 7 aprile alle 16.05 su Rai3. Il programma, scritto da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso, è condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Si tratta di un viaggio alla scoperta di due delle reliquie più importanti per la cristianità: la tunica di Gesù, custodita a Treviri in Germania, e la tonaca di san Francesco, custodita ad Assisi. (Continua dopo il video trailer – link diretto)

Un viaggio intenso e affascinante, narrato non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche culturale e storico artistico. Le puntate hanno visto come protagonisti: il Presidente della CEI, Card. Matteo Maria Zuppi, l’Arcivescovo ausiliare di Treviri, Mons. Jörg Michael Peters, il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il sociologo Domenico De Masi. E ancora il direttore della rivista san Francesco, fra Riccardo Giacon, la direttrice del Museo di Karl Marx di Treviri, Jeannine Huster, lo storico dell’arte, Costantino D’Orazio, e il Capo restauratore della Basilica di san Francesco in Assisi, Sergio Fusetti. (Continua dopo il video – link diretto e intervista a Sergio Fusetti per la trasmissione inStudio)

«Due abiti – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – che ricordano i “cammini” della Passione di Cristo e di Francesco e nella loro essenzialità offrono lo spunto per una riflessione sulla sostenibilità ed il rispetto del Creato». Il programma è nato per raccontare i cammini percorsi dai pellegrini in estate – tra l’altro a Mont-Saint Michel, Santiago de Compostela e la via Francigena con Assisi e Roma. Si è poi articolato in un sequel natalizio di cinque puntate – Gerusalemme, Nazareth e Betlemme, Roma, Assisi, Napoli, Salerno e Trento – preceduto da uno speciale con Albano e Hauser. Ora la versione pasquale dedicata alla tunica di Gesù e alla tonaca di San Francesco.

In Cammino: direttore Daytime Rai, Simona Sala, capostruttura Rai, Daniele Cerioni.

