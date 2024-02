Masterchef celebra La Clarice di Cannara: le erbe grasse protagoniste del pressure test (foto)

I fratelli Davide e Diego Narcisi conquistano i giudici chef del programma: "Grazie per questo viaggio in un mondo interessantissimo"

(Flavia Pagliochini) Famosa per la cipolla, da ieri sera (giovedì 22 febbraio 2024, ndr) Cannara conquista la ribalta televisiva grazie alle pregiate piante grasse dell’orto sinergico La Clarice, dove i fratelli Davide e Diego Narcisi coltivano oltre 400 piante ed erbe per la haute cuisine. “Abbiamo iniziato ad appassionarci alle erbe grasse quando lo Chef Nikita Sergeev de L’Arcade, con cui collaboriamo già da tempo, ci ha segnalato l’esigenza di individuare una formula erbacea specifica per un suo piatto di pesce che necessitava di consistenza, freschezza, mineralità. Da qui è partito il nostro lavoro di studio per selezionare le erbe in grado di garantire non solo una qualità elevata, ma soprattutto l’equilibrio ricercato dallo chef per quel piatto”, spiegavano i due fratelli al Giornale del Cibo un anno fa.

Oggi La Clarice fornisce le erbe grasse a diversi chef stellati, e ieri sera i due fratelli sono stati protagonisti a Masterchef, dove hanno fornito alcuni dei loro prodotti – il Lithops, dal sapore lievemente minerale con una nota che ricorda il legume; la Begonia Rex, dal sapore acidulo e adatta per l’abbinamento con carni poco pregiate; l’origano cubano, dai sentori zuccherini; e infine, l’enula marina, dall’odore di alga, amara e molto piccante, con un retrogusto che ricorda il cocco – per la prova finale del pressure test.

Ovviamente la particolarità di questi ingredienti non ha mancato di incuriosire Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: i due fratelli hanno raccontato che l’attività è partita nel 2021, dall’orto del nonno. “Oggi abbiamo oltre 400 piante diverse, provenienti da tutto il mondo e siamo capaci di richiamare sapori di ogni tipo”. Tra questi i prodotti scelti dalla concorrente Michela già approdata in finale per il pressure test dei suoi ‘colleghi’: Niccolò ha dovuto cimentarsi in una ricetta con la Lithops (col sapore simile ai legumi e all’uva), Sara con la Begonia Rex (ideale in estrazione come accompagnamento di carni non particolarmente pregiate), Antonio con l’Origano Cubano ed Eleonora con l’Enula Marina (dal sapore piccante e amaro con retrogusto di cocco).

Per i due fratelli cannaresi, ovviamente, non sono mancati i complimenti degli chef e giudici di Masterchef: “Nel vostro orto – la lode di Barbieri – nascono erbe o fiori dal sapore di cioccolato, di cola, uva fresca o che profumano di alghe. Le vostre foglie si trovano nelle cucine di grandissimi ristoranti, consegnate a mano”. E Cannavacciuolo ha ringraziato i due fratelli per “questo viaggio in un mondo interessantissimo”.

