Meraviglie, la penisola dei tesori: Spello, Todi e Spoleto protagoniste

Martedì 18 gennaio Spello, insieme a Spoleto e Todi, presenterà le sue bellezze in prima serata stasera (martedì 18 gennaio 2022) su Rai Uno nel programma “Meraviglie, la penisola dei tesori”, condotto da Alberto Angela e che qualche tempo fa si era occupato, con successo, di Assisi. Proprio il conduttore via Twitter, la scorsa settimana, ha annunciato che l’Umbria sarà di nuovo al centro di uno dei suoi programmi. “Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partiremo dai tesori di Padova, per poi spostarci in Umbria alla scoperta di Spoleto, Todi e Spello. Concluderemo il nostro viaggio in Campania, nel famoso Miglio d’Oro”, si legge nel tweet. (Continua dopo l’embed).

Nello specifico a “Meraviglie, la penisola dei tesori” da Spello Angela illustrerà le mura romane con la monumentale Porta Venere e nella Collegiata di Santa Maria Maggiore la Cappella Baglioni affrescata nel 1501 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, un capolavoro assoluto del Pinturicchio, un capolavoro assoluto del Pinturicchio.

A “Meraviglie, la penisola dei tesori” anche Todi, “con la sua meravigliosa piazza del Popolo in cui regna una perfetta armonia tra palazzi laici e religiosi. A Todi prende vita con l’attore Giulio Scarpati, il suo poeta speciale Jacopone, che davanti alla propria tomba racconta le ingiustizie subite dalla Chiesa. Dall’alto scopriremo la chiesa di Santa Maria della Consolazione, un meraviglioso fiore di pietra che per la sua perfezione architettonica risulta uno dei capolavori assoluti del Rinascimento, con l’intervento progettuale del grande architetto Donato Bramante”, si legge in una nota .

Il percorso di Alberto Angela coinvolge anche la cattedrale di Spoleto con gli stupendi affreschi di Filippo Lippi. La notte spoletina vedrà l’incontro con Uto Ughi, con cui Angela dialogherà sugli incanti senza confini della musica. Quindi il famoso violinista inonderà nella notte il suggestivo spazio delle note di Beethoven”.

