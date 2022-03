Nonno Faustino “si vendica” con il nipote Federico in uno scherzo de Le Iene

Nonno Faustino si è “vendicato” sul nipote Federico Carli, meglio conosciuto sui social col nickname di @carlettolife, famoso su Instagram appunto per gli sketch con nonno Faustino.

La coppia di Bastia Umbra è stata protagonista nella serata di mercoledì 2 marzo di uno scherzo de Le Iene – autore Stefano Corti – che è andato in onda nella puntata del famoso programma di Italia 1.

QUI IL VIDEO DELLO SCHERZO

Federico è stato simpaticamente portato in una cantina di un casolare in campagna, con tanto di “forze dell’ordine – finte” e così nonno Faustino ha potuto “vendicare”, sempre con il sorriso, gli scherzi subiti costantemente dal nipote. Federico Carli seduto e “ammanettato”, il nonno che ha tirato prima le uova, poi versato farina in testa al nipote, spruzzato con una pistola giocattolo del liquido sul giovane influencer, con tanto di “michette scoppiettanti”.

Poi il sorriso di Federico – stremato e impaurito – che si è complimentato per lo scherzo riuscito. I due ospiti in studio, con nonno Faustino abbracciato a Belen Rodriguez, affascinato dalla conduttrice. “L’amore dei nonni è la cosa più bella che un ragazzo possa avere. È preziosa. È sacra… Ma caro mio @carlettolife non bisogna approfittarsene!!! Finalmente Nonno Faustino ha avuto la sua vendetta” – aveva scritto alcune settimane fa proprio Corti sullo scherzo ora andato in onda.

© Riproduzione riservata