Controllo di vicinato, formati i gruppi anche ad Assisi e Santa Maria

Inizialmente in queste zone nessuno aveva aderito, la Pro loco di Assisi si offre per il supporto logistico

Quattro adesioni ad Assisi e otto a Santa Maria degli Angeli, e così il controllo di vicinato può partire anche nelle zone in cui inizialmente nessuno aveva aderito. La novità è annunciata dalla Pro loco di Assisi per bocca del presidente Francesco Fiorelli, in un’intervista al Corriere dell’Umbria in edicola oggi, 2 marzo 2022. “Il Comune a inizio febbraio aveva fatto sapere che a fronte di una buona adesione nella zona 2 (Torchiagina, Petrignano, Sterpeto, Palazzo, Mora, Tordibetto, San Gregorio, Rocca Sant’Angelo) e nella zona 3 (Tordandrea, Castelnuovo, Capodacqua, Rivotorto, San Vitale), erano state poche le adesioni per la zona di montagna e nessuna per Assisi centro e Santa Maria degli Angeli. Per questo ci siamo mobilitati, offrendo anche supporto logistico e di coordinamento a quei gruppi che ne dovessero avere bisogno”.

Come anticipato dal Comune di Assisi, ogni gruppo di cittadini che si dedicherà al controllo di vicinato è stato individuato un coordinatore, il cui nominativo è stato comunicato alla Prefettura, alla Questura e al Comando Provinciale dei carabinieri. In tempi brevi si avranno le dovute risposte dagli enti citati preposti alla sicurezza del territorio; a ogni gruppo possono partecipare volontariamente i cittadini che aderiscono al progetto e che risiedono nell’area di riferimento; le comunicazioni all’interno del gruppo potranno avvenire mediante messaggistica istantanea su piattaforma Whatsapp e mailing list (non si potrà inserire notizie riguardanti le pattuglie delle forze di polizia, violare la privacy altrui, minacciare o insultare altri utenti, pubblicare o condividere contenuti inappropriati).

I cittadini segnalare così direttamente ed efficacemente eventuali vulnerabilità ambientali, comportamenti sospetti, elementi e/o fatti di interesse al Comune o alle forze di polizia; in particolare, per ipotesi di reato le segnalazioni dovranno pervenire alle forze dell’ordine utilizzando i normali canali 113-112; per comunicazioni relative a situazioni di degrado e mancato rispetto del regolamento di polizia locale ci si potrà rivolgere alla centrale operativa dei vigili al numero 075-812820. I gruppi per il controllo di vicinato, che sono degli “osservatori volontari”, non si sostituiscono mai alle forze dell’ordine, avendo soltanto l’obiettivo di affiancarle nella segnalazione e nell’osservazione del territorio e non si tratta neppure di “ronde volontarie”. Oltre che sulla sicurezza, il Protocollo prevede il controllo dell’ambiente e del decoro urbano, anche al fine di ridurre il divario tra la percezione dell’insicurezza e il numero di reati effettivamente commessi, e garantire, allo stesso tempo, una più efficace segnalazione alle forze dell’ordine dei comportamenti illegali.

