Paesi che vai, Assisi di nuovo protagonista in tv con la Rocca Maggiore

Assisi ancora una volta alla ribalta sul piccolo schermo. Si sono tenute nei giorni scorsi le riprese televisive del programma culturale “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni” dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, in onda su Rai1 e condotto da Livio Leonardi. Questa volta le telecamere si sono concentrate sulla Rocca Maggiore, monumento simbolo della Città Serafica, e ad accoglierle i figuranti del Calendimaggio, per raccontare una puntata speciale incentrata sulle Rocche Albornoziane. Intanto Assisi, sabato 16 ottobre alle ore 15.30, sarà al centro di un trekking Urbano alla riscoperta di angoli inediti della città, organizzato grazie al progetto Humbria2O, La Cultura non si ferma. In programma una passeggiata dalla Basilica di San Francesco all’anfiteatro romano. Parteciperà lo scrittore e podcaster Marco Cappelli. Info e prenotazioni 0758138680.

Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni è un format televisivo ideato e condotto da Livio Leonardi, dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni. Al centro del programma, il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l’arte, l’architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano. Il 5 dicembre 2019 il format ha ricevuto il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’alto rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di promozione turistica di carattere Internazionale.

Assisi, dunque, continua a essere protagonista tv: Paesi che vai… arriva infatti dopo i successi della fiction “Che Dio ci aiuti”, la cui sesta serie è stata girata completamente in città, dei programmi “Viaggio nella grande bellezza” di Cesare Bocci, “Meraviglie” di Alberto Angela e dell’ultimo film di Pupi Avati sulla vita di Dante Alighieri, si conferma come una straordinaria e naturale location per la televisione e il cinema.

