Bellezze ritrovate, sabato ad Assisi la presentazione del restauro

“Bellezze ritrovate” è il titolo dell’evento che si terrà sabato 16 ottobre alle ore 17,30 nella Biblioteca diocesana (in via del Torrione) del Polo culturale della cattedrale di Assisi, durante il quale verranno presentati i restauri di tre tele custodite nella Sala Sermei del Museo diocesano e Cripta di San Rufino.

Dopo l’introduzione storico-artistica di Paola Mercurelli Salari, direttrice della Rocca Albornoz-Museo nazionale del Ducato di Spoleto e del Tempietto sul Clitunno, direttrice del Museo del Palazzo Ducale di Gubbio, e di Elvio Lunghi, storico dell’arte e docente presso l’Università per Stranieri di Perugia, il restauratore Fernando Carmisano illustrerà, attraverso immagini video le fasi di restauro delle opere. Al temine dell’incontro sulle Bellezze ritrovate sarà possibile vedere, dal vivo, le tele situate all’interno del museo, guidati dagli stessi relatori. Per partecipare all’evento è consigliato effettuare la prenotazione chiamando il numero 075/812712 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] Nel rispetto delle vigenti misure di contenimento del Covid-19 per partecipare è richiesto il Green pass.

Già nel 2019 nell’ambito di Bellezze ritrovate la Parrocchia di San Rufino, il Museo Diocesano e la Confraternita di San Francesco avevano presentato la conclusione dei restauri di tre importanti opere. Si tratta del “Polittico di San Rufino”, realizzato da Niccolò di Liberatore detto l’Alunno per la Cattedrale nel 1462 e oggi custodito all’interno del Museo Diocesano; la “Cena di Emmaus”, dipinta nel 1677 c. da Giovanni Andrea Carlone per la Cappella del Ss.mo Sacramento della Cattedrale di San Rufino; il “San Vitale invocato dagli infermi”, realizzato da Francesco Providoni per l’Oratorio di San Vitale ad Assisi nel 1655.

© Riproduzione riservata