Che Dio ci aiuti 6, oltre 6 milioni di spettatori per suor Angela e Assisi

Le anticipazioni per le due nuove puntate, in onda il 10 gennaio 2021 su Rai 1. Le foto e il video

Che Dio ci aiuti 6 vince e convince. Secondo TVblog.it, su Rai 1 la fiction con protagonista Suor Angela girata ad Assisi ha registrato una media di 6.059.000 telespettatori, share 24,5%. Nel dettaglio la prima puntata 6.463.000, 23,57% e la seconda, in seconda serata, 5.658.000, 25,71%. Il nuovo appuntamento con le altre due puntate di Che Dio ci aiuti 6 è per domenica 10 gennaio.

Correlato: Le riprese ad ottobre – e le foto – Le riprese a luglio

Lasciata Fabriano, dove erano ambientate le ultime stagioni della fiction di Raiuno, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti è ufficialmente ambientata e girata ad Assisi, in Umbria. La città serafica è quella di origine del personaggio di suor Angela. Tornare in Umbria, per lei, significa fare i conti con il passato. Oltre a suor Angela e Suor Costanza (Valeria Fabrizi), le conferme di Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu), il ritorno di Monica (Diana Del Bufalo) e alcune new entry, tra cui Pierpaolo Spollon, che interpreta lo psichiatra infantile Emiliano Stiffi, Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo). (Continua dopo il video)

Nel terzo episodio della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, Amore o dipendenza in onda alle 21:25, “Suor Angela cerca di aiutare un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria. Intanto Nico vorrebbe tornare con Ginevra e fa di tutto per riconquistarla, mentre la ragazza cerca di dimostrargli di essere una donna matura e indipendente. Monica le prova tutte per riprendersi dal crollo psicologico in cui è precipitata, ma i suoi tentativi non sembrano a vere grande successo…”. Nel quarto episodio, Fuori posto in onda alle 22:35, “Ginevra ed Erasmo cercano entrambi lavoro. Inizia così una strana competizione tra l’ex-novizia e l’ex-galeotto! Mentre Nico vuole tornare a vivere da single e prova ad uscire con altre ragazze, Monica torna al lavoro e scopre un nuovo lato di sé”.

Foto © Mauro Berti/AssisiNews e foto Foto © Redazione AssisiNews