Uffici postali, la replica di Poste: “Pulizia e sfalcio già programmati”

In riferimento alle segnalazioni sul degrado esterno degli uffici postali del comune di Assisi, Poste Italiane comunica “che sulla gestione delle aree verdi sono programmati annualmente dall’Azienda diversi interventi: l’ultimo trattamento di sfalcio è stato effettuato a maggio scorso e da oggi è previsto un ulteriore intervento. Per quanto riguarda invece i graffiti nell’area esterna della sede interessata, si rassicurano i cittadini informandoli che la situazione è già attenzionata e che gli interventi di pulizia sono in fase di programmazione”.

La segnalazione risale allo scorso weekend. Le lettere private non sono servite a molto, e allora il Comune di Assisi ha deciso per la linea dura, con lettera aperta e pure una multa perché, nonostante i solleciti più o meno bonari, gli ​spazi adiacenti ed esterni degli uffici postali di Santa Maria degli Angeli, di Assisi centro e delle frazioni​ versano in condizioni di degrado. “Lo stato di totale incuria delle aree di pertinenza esterne degli uffici postali nel Comune di Assisi, nonché​ le pareti esterne degli stessi edifici, ​sono state oggetto di segnalazioni indignate ​inviate al Comune da parte di cittadini e turisti”, spiega il sindaco Stefania Proietti, che con tanto di documentazione fotografica spiega che “le aree adiacenti agli uffici postali versano in condizioni di degrado anche a causa dell’erba alta (da mesi non tagliata)​ mentre i muri imbrattati non sono stati mai puliti”. Ora la risposta di Poste, che promette interventi: sperando che siano celeri, perché i murales sull’ufficio alle Poste di Assisi sono lì almeno da un paio d’anni.

