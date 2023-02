Sanremo 2023, Amadeus dal palco: “Andavo in gita da Verona ad Assisi cantando Battisti”

Emozione per l’omaggio ad uno dei più grandi della musica italiana dove ci scappa pure una citazione per la città di San Francesco

Siparietto nel finale della prima puntata di Sanremo 2023. Ricordando Battisti, con Chiara Ferragni e Gianni Morandi, Amadeus seduto sugli scalini del palco, cita Assisi in un suo ricordo di gioventù: “Andavamo a scuola – dice il conduttore – e con le chitarre cantavamo le canzoni di Battisti sul pullman, in gita da Verona ad Assisi”.

Con ‘Il mio canto libero’ Gianni Morandi guida l’omaggio a Lucio Battisti, che il 5 marzo avrebbe compiuto 80 anni ed è scomparso 25 anni fa. Cantano tutti, la platea, la galleria, Amadeus a Chiara Ferragni dalle prime file. Standing ovation finale.

A Lucio Battisti l’omaggio a Sanremo 2023 per un mito della musica italiana. “Uno dei geni che ha cambiato la musica italiana – ha detto Gianni Morandi – uno sperimentatore”. Le sue canzoni hanno emozionato e continuano a farlo milioni di persone. Battisti è ancora oggi considerato uno dei fuoriclasse della musica italiana.

Buona la prima per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. 28 le canzoni in gara. 14 i big che si sono esibiti. Per la prima volta nella storia, ospite il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lui, Roberto Benigni, ha dedicato il monologo celebrativo della Costituzione che compie 75 anni. Super ospiti della serata i Pooh, con un medley dei loro successi. Chiara Ferragni, per il suo monologo, sceglie un abito ‘nude look’. Blanco distrugge il palco calciando e tirando fiori e la platea non accetta la sua giustificazione. Gran finale con il ricordo di Lucio Battisti. Poi Fiorello e la chiusura con la prima classifica provvisoria che vende Marco Mengoni attualmente in testa.

Foto: screenshot Rai1

