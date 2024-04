Vanessa Incontrada in giro ad Assisi: scatti della città e della cagnolina (foto)

Una breve passeggiata in città per Vanessa Incontrada, che ha approfittato della due giorni al Lyrick con lo spettacolo “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” per visitare Assisi. Dal suo profilo Instagram l’attrice e conduttrice ha pubblicato alcuni scatti della città, in cui si trova da ieri per un paio di date del tour dello spettacolo.

Vanessa Incontrada ha in particolare visitato, con la sua cagnolina Gina, la zona di Santa Chiara. Nessun commento ma solo la condivisione nelle storie di qualche scatto, che è comunque la conferma di un apprezzamento per la città. Nello spettacolo in scena anche stasera, giovedì 18 aprile alle 21.15, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (anche autore e regista), recitano accanto a Fabio Avaro, Siddharha Prestinari e Nick Nicolosi. Sul palco Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Screen dal profilo ufficiale

