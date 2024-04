Benedict Cumberbatch e Sophie Hunter in vacanza ad Assisi

(Stefano Berti e Flavia Pagliochini) Avere una prova “fisica” della loro presenza ad Assisi sarà difficilissimo, visto che in un epoca di selfie e storie di Instagram, né lui né lei hanno profili social di sorta. Ma nel weekend appena trascorso Benedict Cumberbatch e Sophie Hunter sono stati in vacanza ad Assisi. Lui, una carriera nel teatro prima di esplodere con il ruolo del protagonista nella serie tv Sherlock e poi al cinema (Doctor Strange, Avengers e Spider-Man: No Way Home, tra gli altri), e lei, regista teatrale, sono stati notati da diversi fan. Cortese ma fermo, Cumberbatch si è intrattenuto con chi lo ha riconosciuto, ma non ha voluto selfie o foto di sorta. Ha visitato diversi negozi della città e le principali attrazioni turistiche, tra cui la Basilica di San Francesco.

Benedict Cumberbatch e Sophie Hunter – che, ironia della sorte, hanno trovato un tempo molto british e piovoso – sono solo l’ultima ‘star couple’ a visitare la città. Nei mesi scorsi ad esempio lo sciopero degli sceneggiatori aveva permesso a molti attori di Hollywood delle prolungate vacanze e in estate, come documentato dai suoi social, era arrivato ad Assisi l’attore americano Scott Porter, già protagonista di Friday Night Lights, e oggi nel cast di Ginny & Georgia, serie Netflix dove interpreta il sindaco della cittadina in cui è ambientata la serie e della protagonista, accompagnato da tutta la famiglia. Prima di loro – e tra tanti vip, anche italiani, era toccato anche a Norman Reedus e Diane Krueger e Casey Affleck e Caylee Cowan. La coppia inglese, che ha soggiornato nel centro di Assisi, è ripartita nella mattinata del 23 aprile.

