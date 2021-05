Ulisse, il 27 maggio 2021 la puntata dedicata a Francesco e Chiara d’Assisi

Dopo le voci di una cancellazione del programma smentite dal diretto interessato, Alberto Angela tornerà la settimana prossima su Rai 1 con Ulisse. Appuntamento il 27 maggio 2021, in prima serata, con una puntata dedicata ad Assisi e alle figure di Chiara e Francesco.

La certezza è arrivata dai social: gli account Twitter e Facebook di Ulisse, subito rilanciati da Alberto Angela, hanno diffuso una foto con una didascalia che non lascia spazio a dubbi. “Sotto il cielo di Assisi… Vi aspettiamo giovedì #27maggio alle 21.25 su #Rai1”. Come già anticipato, la puntata ‘assisana’ è dedicata a Francesco e Chiara d’Assisi, visti come due ragazzi ribelli del Medioevo: due sognatori che dimostrano come un singolo individuo può cambiare la storia del mondo.

Ad anticipare l’arrivo di Alberto Angela ad Assisi il sindaco Stefania Proietti: “In questi giorni – scriveva la prima cittadina su Facebook – Alberto Angela e la troupe stanno girando le riprese nei luoghi più significativi della città, dalla Rocca Maggiore alle Basiliche, da San Damiano alla Porziuncola, da Santa Chiara all’Eremo delle Carceri. Non è la prima volta – conclude Proietti – che il popolare conduttore conduca una trasmissione da Assisi, già nel 2013 e nel 2016 girò una puntata di ‘Ulisse’ dedicata al Poverello e facendo ammirare la bellezza storica e artistica della Città Serafica”.

Giovedì 3 giugno sarà invece l’ultima puntata e per l’occasione sarà condotta da Alberto e Piero Angela, con un focus sul pianeta Terra e i cambiamenti climatici.

