Aeroporto di Perugia, cancellati o sospesi gran parte dei voli

La decisione delle compagnie dopo la nuova stretta del governo per contenere l'epidemia

Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia da sabato 14 marzo fino al 9 aprile. La decision è stata presa dopo le ulteriori misure adottate dal governo italiano per il contrasto dell’epidemia di nuovo coronavirus e ovviamente impatta anche l’aeroporto di Perugia.

“Ryanair – si legge in una nota – si scusa con tutti i clienti per questi disagi, causati dalle restrizioni adottate dal governo nazionale e dalle ultime decisioni del governo italiano per contrastare la diffusione del Covid-19». La compagnia low cost collega il San Francesco dell’Umbria a Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Malta e Catania.

Oltre a Ryanair, ricorda Umbria24.it, anche la Lauda motion, facente sempre parte del gruppo, ha comunicato la cancellazione (almeno fino all’8 aprile) del collegamento per Vienna che sarebbe dovuto decollare a fine mese, mentre Alitalia ha cancellato i voli per Milano Linate del 7, 8, 10, 12 e 14 marzo.

Nella giornata di martedì anche British Airways (da luglio dovrebbe partire il volo Perugia-Londra Heathrow), ha annunciato la sospensione dei voli da e per l’Italia. Stessa identica cosa EasyJet (con la parziale consolazione che non opera all’aeroporto di Perugia). La Spagna ha vietato tutti i voli diretti fino al 25 marzo, e Anche Austria e Malta hanno chiuso i collegamenti con l’Italia.