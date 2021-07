Cinofili umbri, arrivano tre new entry: per Perugia Blinky e Mariù (foto+video)

Giovedì gli esami per la possibile new entry di Terni, Lucy

Due new entry per i cinofili umbri: sono Blinky e Mariù che ieri – venerdì 9 luglio 2021 – a Volpiano (Torino), presso la scuola nazionale di addestramento cinofili dei vigili del fuoco, dopo 10 mesi di percorso formativo, hanno svolto gli esami finali.

Le unità cinofile dei Vigili del Fuoco nascono per la prima volta in Italia a Torino nel 1939 ed erano specializzate nella ricerca di persone disperse sotto le macerie, vennero istituite per l’allora imminente periodo bellico e notevole fu il contributo dato dai cani per individuare le persone travolte sotto le macerie dopo i bombardamenti. Dopo la guerra le unità cinofile vennero progressivamente destituite per mancanza di personale specializzato e qualificato. Agli inizi degli anni 90, grazie alla professionalità, costanza e passione di alcuni vigili del Comando Provinciale di Torino il Comandi provinciali, iniziarono a riconoscerne l’importante ruolo svolto nelle operazioni di soccorso per ricerca persone disperse in superficie, macerie e valanghe.

Proprio a Torino e precisamente nel Comune di Volpiano ha oggi sede la Scuola Nazionale decretata 30/5/2005 dal Capo Dipartimento Prefetto Morcone. (Continua dopo il video)

Per l’Umbria, comando di Perugia, si sono laureate due unita cinofile: Blinky un maschio di labrador retreiver di 2 anni e mezzo e il suo conduttore Capo squadra esperto Massimo Giorgetti; e Mariù una femmina di bovaro dell’ appenzell di 2 anni e mezzo proveniente dall’allevamento cà del Corsi e il suo conduttore, Capo squadra esperto Massimo Mancinelli.

Promossi a pieni voti, le due new entry dei cinofili umbri saranno utilizzate per la ricerca in superficie e macerie. Giovedì prossimo, per il comando di Terni, sosterranno gli esami anche Lucy di due anni e mezzo Femmina border collie e il suo conduttore, Matteo Ciculi vigile del fuoco. Tornando così a rimpolpare le fila del nucleo cinofilo umbro che era ai minimi storici.

