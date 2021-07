Se’ de J’Angeli se…, possibile tesserarsi per sostenere le iniziative

L’associazione Se’ de J’Angeli se… rende noto che è possibile tesserarsi anche per sostenere le iniziative portate avanti nel corso dell’anno. Di seguito la lettera aperta del direttivo della compagine di Santa Maria degli Angeli.

Cari Angelani e non,

purtroppo la condizione sanitaria che ha pesantemente segnato l’anno 2020 ci ha impedito di realizzare un programma di iniziative ricreative e culturali come da tradizione. Siamo consapevoli che anche questo anno sarà segnato da limitazioni, ciò nonostante vogliamo essere ottimisti, dare inizio ad una fase di progressivo rientro alla normalità e riprendere le nostre attività di aggregazione e socializzazione.

Abbiamo ricominciato le camminate con il Piedibus sia del mercoledì che del venerdì (punto di ritrovo sotto le Logge del Palazzetto Capitano del Perdono ore 20.45, vicino la fontana di piazza) e abbiamo ripreso le serate di lettura con un primo incontro sulla storia del nostro concittadino Giovanni Becchetti, magistralmente raccontata da una nostra amica. Stiamo programmando altre iniziative possibili, come edizioni special del Piedibus con visite guidate ed approfondimenti di luoghi e territori circostanti la nostra cittadina, incontri con spettacoli musicali, manifestazioni di piazza e serate karaoke, il tutto nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid -19.

Per sostenere le nostre iniziative è importante un piccolo contributo sottoscrivendo la tessera dell’associazione Se’ de J’Angeli se… che puoi ritirare, h20, presso:

Pizzeria Penny Lane, via Becchetti, 61/b – Santa Maria degli Angeli

Edicola Moretti Curzio, via Patrono d’Italia, 1/b – Santa Maria degli Angeli

Losang di Caini Cinzia via Aldo moro, 33 – Santa Maria degli Angeli

Parrucchiera Giusi, via A.De Gasperi, 40 – Santa Maria degli Angeli

Sandra Abbigliamento, via A.De Gasperi,35 – Santa Maria degli Angeli

Potete seguire tutte le nostre iniziative sulla pagina Se’ de J’Angeli se…

© Riproduzione riservata