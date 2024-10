G7 Inclusione e Disabilità partito oggi da Assisi: associazioni protagoniste della giornata (foto + video)

Una cerimonia "aperta" per il primo "doppiamente" storico incontro dei Grandi a parlare di questi temi in Umbria

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO CON FOTO E VIDEO] Un evento che è l’inizio di un percorso per rimettere al centro delle agende di tutti i Paesi i temi dell’inclusione e della disabilità, rafforzare gli sforzi di ogni Paese per l’accessibilità universale, principio cardine della Convenzione Onu, e garantire ad ogni persona la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Sono questi obiettivi del G7 Inclusione e Disabilità, il primo a occuparsi di queste tematiche e il primo in Umbria, in programma fino a mercoledì 16 tra Assisi e Solfagnano. La ministra Alessandra Locatelli è arrivata questa mattina ad Assisi intorno alle 9, per visitare tutti gli stand in via San Francesco.

A seguire ha partecipato all’annullo dello speciale francobollo ordinario di Poste Italiane che il 14 ottobre 2024 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al G7 Italia – Inclusione e Disabilità, relativo al valore della tariffa B 50g pari a 2,75€. Tiratura: duecenticinquantamilaventi esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il logo della Riunione Minsteriale del G7 Inclusione e Disabilità, evento internazionale che si svolgerà a Solfagnano ed Assisi tra il 14 e il 16 ottobre 2024. Completano il francobollo le legende “14 -16 OTTOBRE”, “INCLUSIONE E DISABILITA’” e “SOLFAGNANO E ASSISI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B 50g”.

Oggi pomeriggio alle 15 l’accoglienza delle delegazioni ministeriali (oltre a quelli dei per la cerimonia inaugurale, con 3 band, 80 musicisti di cui 50 con disabilità, che hanno suonato gli inni nazionali dei Paesi coinvolti. In piazza ci sono anche dei truck food provenienti da tutta Italia dove lavorano ragazzi con autismo e altre disabilità, e lungo la via principale di Assisi saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare i loro progetti e le loro attività. Nel pomeriggio dopo la fine della cerimonia, la visita agli stand sarà aperta di nuovo a tutti.

In apertura dell’evento inaugurale del G7 Inclusione e Disabilità, che si svolge nella suggestiva cornice della piazza inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi ha rivolto la parola alle delegazioni dei Paesi del G7 (Italia, Canada, Francia, USA, Regno Unito, Germania, Giappone), dell’Unione europea e degli altri Paesi ospiti (Kenya, Tunisia, Sud Africa e Vietnam). In modo particolare, ha sottolineato l’alto valore simbolico della scelta di questo luogo e di san Francesco come ispiratore di gesti e politiche di accoglienza e fraternità universali.

Il G7 Inclusione e Disabilità si sposterà poi nel perugino, a Solfagnano, dove al termine di due giorni di lavoro sarà firmata la “Carta di Solfagnano”, ovvero la dichiarazione finale che rappresenterà gli impegni dei ministri e dei Paesi partecipanti al G7, ispirati dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, e che giovedì verrà poi consegnata a papa Francesco da una delegazione dei ministri partecipanti. Negli intenti del Governo italiano cui quest’anno spetta l’organizzazione di tutti i G7, la carta prevedrà degli impegni per garantire l’accessibilità universale e la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica. Il documento verrà stilato nei particolari nel castello di Solfagnano da 160 delegati, con un lavoro che si svilupperà su sei panel: l’inclusione come priorità dell’agenda di tutti i Paesi; accessibilità universale e prevenzione e gestione delle emergenze; vita indipendente e inclusione lavorativa; il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica; intelligenza artificiale; sport e servizi per tutti.

Tra i relatori della 3 giorni del G7 Inclusione e Disabilità, Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile; Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico; Marco Rusconi, direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; don Paolo Benanti, presidente della commissione Intelligenza artificiale per l’informazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio; Filippo Ghelma, direttore della struttura complessa Disabled advanced medical assistance (Dama) presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano.

