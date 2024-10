Salmonella in mense scolastiche a Bastia Umbra, i casi salgono a 33. Servizio gradualmente ripristinato

Si è tenuta questa mattina la riunione fra l’Amministrazione Comunale (il Sindaco, l’Assessora Elisa Zocchetti e la Responsabile del Settore Servizi alla Persona Giusy Anatra), le Dirigenti Scolastiche, l’USL (nei vari dipartimenti coinvolti) e le Cooperative interessate, per fare il punto circa i casi di Salmonella emersi a Bastia Umbra nell’ultima settimana.

Questa la nota del Comune: “In seguito alle sanificazioni ottemperate negli scorsi giorni si sta gradualmente ripristinando il servizio mensa precedente alla sospensione, ulteriori aggiornamenti e nuove disposizioni verranno comunicate al termine della settimana in seguito agli esiti dei tamponi ambientali effettuati.

Attualmente i casi di salmonellosi notificati e accertati dall’USL sono 33, con l’ultima notifica di primi sintomi risalente al 6 Ottobre 2024. Successivamente a tale data non risultano notificati ulteriori casistiche. Le notifiche ricevute sono esclusivamente di bambini, attualmente non sono stati notificati casi di adulti.

Al fine di condividere in assoluta trasparenza e raggiungere la massima capillarità nella diffusione delle informazioni utili, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a convocare una riunione con la componente genitori del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica Don Bosco e i Rappresentanti del Comitato dei Genitori dell’IC Bastia 1.

Ricordiamo l’importanza della comunicazione dell’USL del 09/10/2024 “INFORMATIVA AI GENITORI” (inoltrata alle scuole) sulle misure di prevenzione da attuare prima fra tutte il corretto lavaggio delle mani quale azione comportamentale principale per scongiurare ogni possibilità di ulteriore contagio.

Auspicando in una fattiva collaborazione da parte di tutti, informiamo che le autorità competenti sono costantemente in contatto e coinvolte nella gestione della vicenda”.

