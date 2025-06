Giubileo e accoglienza, presentate a Palazzo Donini le novità sui servizi di trasporto

Fondi per il Giubileo per un ammontare di 1 milione e 300mila euro saranno impiegati per il potenziamento dei servizi di trasporto in Umbria. Si tratta di risorse che sono state reperite dall’amministrazione regionale, appena si è insediata, in sinergia con il Governo e il Commissario per il Giubileo e sono destinate a rafforzare durante l’estate, periodo di maggiore afflusso turistico ma anche di minor impiego per il servizio di trasporto locale, i servizi dei treni e dei bus a beneficio dei turisti e dei cittadini. Proprio per agevolare il raggiungimento delle mete giubilari, grazie a Busitalia e Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), sono scattate in Umbria nuove soluzioni per offrire alternative di mobilità integrate, efficienti e sostenibili, con il potenziamento dei servizi esistenti e nuove tratte.

I fondi intercettati dalla Giunta Proietti per il trasporto pubblico ammontano complessivamente a 3 milioni e, oltre al potenziamento dei trasporti, saranno impiegati anche per fronteggiare l’accoglienza (dal punto di vista dei servizi messi a disposizione dai comuni e dal punto di vista sanitario) dei pellegrini e dei visitatori che da e verso Roma si trasferiranno nelle città umbre. Intenzione della Regione è poi quella di mantenere questi nuovi servizi anche per i prossimi anni.

“Il 2025 e il 2026 rappresentano per l’Umbria – dichiara la presidente della Regione Stefania Proietti nel corso dell’incontro sul potenziamento del trasporto– un periodo di straordinario afflusso turistico per via del Giubileo, della canonizzazione di Carlo Acutis il prossimo 7 settembre e gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sicuramente al centro dell’attenzione saranno città come Assisi, Norcia, Cascia, Orvieto, ma vogliamo fare in modo che dai due hub di ingresso nella nostra regione, Perugia e Terni, si possa irradiare un sistema viario e trasportistico in grado di fare in modo che chi viene in Umbria sia invogliato a rimanere più giorni, mentre chi abita in Umbria sia agevolato nei trasferimenti”.

Dal canto suo, l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, ha voluto ringraziare “il team di Trenitalia e Busitalia per il lavoro svolto. Proseguiremo insieme, con determinazione, su questa strada, perché solo inserendo la mobilità sostenibile e integrata al centro della costruzione degli itinerari possiamo trasformare l’Umbria in una meta accessibile, autentica e capace di guardare al futuro. La Regione Umbria ha fortemente sostenuto questa rete multimodale per il Giubileo, integrando mobilità ferroviaria e su gomma per garantire accessibilità capillare e tempi certi di arrivo nei luoghi sacri e nei borghi”.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore al Turismo Simona Meloni – di una programmazione modulata su misura, che include il potenziamento di soluzioni come l’Assisi Link con corse ogni 15-20 minuti, connessioni integrate e dedicate per Todi, con il Todi Link che aggancia i passeggeri provenienti da Terni e Perugia, Foligno Bevagna-Montefalco, Città di Castello-Gubbio-Assisi e Castiglione del Lago, e servizi specifici per la Valnerina e Gubbio. Queste novità rappresentano uno strumento fondamentale per il turismo sostenibile: scegliendo il treno, i pellegrini e i viaggiatori potranno muoversi facilmente e in modo responsabile, nel pieno rispetto dell’ambiente, verso le bellezze spirituali, storiche e naturali dell’Umbria. Questo incremento dell’offerta è frutto di una strategia condivisa e concertata che valorizza il patrimonio regionale, rafforza il territorio come destinazione internazionale e sostiene le economie locali”.

“Dal 15 giugno, l’offerta ferroviaria regionale – spiega Amelia Italiano direttore regionale Umbria di Trenitalia – si arricchisce di nuovi servizi. Servizi sostenibili e intermodali importanti sia per i pendolari che per la mobilità leisure. Un ventaglio di opportunità dedicato a chi vorrà scoprire le meraviglie delle terre dell’Umbria, cuore verde d’Italia, utilizzando il mezzo green per eccellenza, il treno appunto, nel più totale rispetto dell’ambiente per gustare appieno le meraviglie di queste splendide terre”.

“Grazie alla collaborazione con Regione Umbria e con Trenitalia – conclude Serafino Lo Piano, amministratore delegato Busitalia – abbiamo attivato e rafforzato nel trasporto numerosi collegamenti su gomma, integrati con le principali stazioni ferroviarie per agevolare il raggiungimento delle mete giubilari. Il nostro impegno è al servizio di questa bella Regione, meta di pellegrini e turisti da tutto il mondo, migliorando l’accessibilità e garantendo una mobilità più capillare e sostenibile per un servizio a misura di passeggero”.

Questi nel dettaglio i servizi previsti per il potenziamento del trasporto pubblico:

– Confermati i potenziamenti già in corso dal mese di aprile

• Il potenziamento del Servizio Assisi Link, con l’incremento della frequenza dei collegamenti tra la Stazione FS Assisi-Santa Maria degli Angeli e il Centro (Frequenza di 20min. nei giorni feriali lunedì-venerdì e Frequenza di 15min. nei giorni di sabato e festivi)

• Il potenziamento fino alle ore 18:30 del servizio urbano linea A di Orvieto che consente di completare il raggiungimento del Duomo dalla Stazione Ferroviaria e dalla Funicolare, con la combinazione treno+funicolare+bus.

– I nuovi collegamenti attivi dal 15 giugno

• Todi link

Servizio con bus che collega la stazione di Todi-Ponte Rio con il centro storico di Todi; consente di raggiungere il centro storico di Todi a partire dalla Stazione ferroviaria di Todi-Ponte Rio, per i viaggiatori provenienti con i servizi di Trenitalia sia da Terni che da Perugia.

• Valnerina

Potenziamento dei servizi sulla Valnerina per agevolare il raggiungimento di Norcia e Cascia garantendo collegamenti:

− Ogni 2 ore tra la stazione di Spoleto e Norcia (linea E401)

− Ogni 2 ore tra la stazione di Terni e Cascia (Linea E433)

− Ogni 2 ore tra Cascia e Norcia (Linea E405)

• Gubbio

Potenziamento dei collegamenti con Gubbio attraverso

− Incremento delle corse tra Perugia e Gubbio (Linea E001) garantendo collegamenti con:

• 10 coppie di corse nei giorni feriali, di cui 2 coppie veloci

• 8 coppie di corse nei giorni festivi, di cui 4 coppie veloci

− Incremento delle corse tra Stazione Fossato di Vico e Gubbio (Linea E052) garantendo collegamenti con:

• 9 coppie di corse nei giorni feriali

• 5 coppie di corse nei giorni festivi

• Città di Castello-Gubbio-Assisi

Istituzione di nuovo collegamento estivo (dal 15/06 al 14/09) a supporto del Cammino di San Francesco: il servizio collega Città di Castello, Umbertide e Gubbio con 4 coppie di corse giornaliere, distribuite in corrispondenza con le corse treno in arrivo a Città di Castello.

• Foligno-Bevagna-Montefalco

Istituzione di un nuovo collegamento diretto Foligno-Bevagna-Montefalco operativo nei giorni festivi con 5 coppie di corse: questo collegamento festivo potenzia i servizi attivi nei giorni feriali dal lunedì al sabato (linea E411 Foligno-Bevagna e linea E414 Foligno Montefalco).

• Castiglione del Lago

Istituzione di ulteriori collegamenti per raggiungere dalla Stazione Castiglione del Lago i comuni Panicale, Paciano e Città della Pieve con 4 coppie di corse (Linea E109) nei giorni di sabato e festivi, distribuite in corrispondenza con le corse ferroviarie.

