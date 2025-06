Al Pincio la seconda fine dell’anno scolastico e la serata Assisi Revival con gli ‘storici’ dj

Sono tornati al Pincio per la seconda volta i bambini delle scuole primarie del Convitto nazionale e Istituto comprensivo Assisi 1. Il giardino assisano e’ riaperto al pubblico con la fruizione dell servizio ristoro con i giovani della Associazione Next. Ma la settimana scorsa, per la fine dell’anno scolastico, la festa è stata tutta per i giovanissimi.

Il Comitato civico per il Pincio ha dato la spinta a tanto traguardo dopo tre anni di impegno. Tutti insieme, i piccoli tamburini di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra hanno sfilato per le vie cittadine, al Pincio hanno consumato pane, olio e banane dopo avere cantato l’inno italiano e il Coprifoco con il sindaco Valter Stoppini e l’assessore (allora consigliere, ndr) Donatella Casciarri. “Tanto tempo fa – ha ricordato Cianetti Bruno per il comitato – gli gnomi abitavano e giocavano tra i lecci, da due anni sono tornati richiamati dalle grida gioiose. E tutto questo grazie soprattutto al presidente Angelo Vedovelli che con tenacia ha voluto questo risultato“ E il sindaco Stoppini: “ Cittadini e famiglie, venite a chiedere per il Pincio, perché sarò disponibile per tanto godimento e tanta storia. “Alessandra Comparozzi ha raccontato una storia che ha riassunto tanti valori. La parola chiave dell’incontro è stata Pace e gli alunni hanno scritto parole per un così urgente valore. Intanto il 20 giugno è in programma anche la serata Assisi Revival, musica e arrosticini ma anche gli ‘storici’ dj assisani: Prez, Vallesi, Cap, Franco B, Tolova, Preziotti, Sergio e Papa. Appuntamento dalle 17 alle 1 di notte. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata