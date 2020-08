Guide turistiche, la Regione Umbria promette fondi “in tempi brevi”

Arrivano i fondi per le guide turistiche dell’Umbria, anche dopo gli appelli dei giorni scorsi. Si è svolto a inizio agosto a Palazzo Broletto l’incontro fra l’AGTU (Associazione Guide Turistiche dell’Umbria) e GAIA (Guide Interpreti Accompagnatori Assisi) e l’Assessorato al Turismo. L’incontro si è svolto alla presenza dell’Assessore al Turismo Agabiti, la Dirigente al Turismo Tiranti, il Capo Segreteria Girdeni, il Direttore Regionale Sviluppo Economico e Lavoro Luigi Rossetti e Maddalena D’ Amico, Presidente AGTU, rappresentante dei ‘ciceroni’ umbri.

L’Assessore Agabiti – spiega in una nota AGTU – ha ribadito la volontà di sostenere la categoria delle Guide Turistiche, così come annunciato durante lo svolgimento su piattaforma dell’ultimo tavolo di crisi: sarà erogato un contributo nel più breve tempo possibile, grazie a fonti finanziarie individuate nel Fondo Sociale Europeo. L’incontro è stato inoltre un momento di proficuo confronto su azioni a lungo raggio per il futuro con interventi volti allo sviluppo e alla promo-commercializzazione dei servizi turistici, tra cui le visite guidate, nell’ottica dell’accoglienza, dell’accessibilità e della qualità dei servizi turistici dell’ Umbria.

Le guide turistiche esprimono soddisfazione non solo per l’intervento di sostegno, ma anche per il dialogo intercorso fra le Associazioni di riferimento e la Regione sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria.