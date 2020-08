Festa delle storie per bambini e ragazzi, appuntamento ad Assisi a settembre

Si chiama Festa delle storie, ed è la mini-edizione di Assisi fa storie, cancellato nei mesi scorsi a casa della pandemia di coronavirus. Appuntamento con il lungo weekend dedicato all’infanzia da venerdì 11 a domenica 13 settembre.

Dopo la cancellazione di “Birba chi legge – Assisi fa storie” previsto dal 28 al 31 maggio 2020, l’associazione Birba ha colto l’invito del Sindaco e dei cittadini di fare tutto il possibile per ripensare il Festival in una nuova forma. È nato così – si legge nella pagina Facebook dell’associazione – “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi. Un lungo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, l’ultimo prima della riapertura delle scuole. Tre giorni interamente dedicati all’infanzia che si apriranno con il corso su Eric Carle di Carla Ghisalberti e proseguiranno con spettacoli di narrazione, laboratori creativi, camminate, presentazioni di libri e mostre fotografiche.

Una grande Festa per ritrovarsi insieme e fare scorte di parole bambine per i mesi futuri. Tra gli eventi in programma , la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, assegnato da Birba al progetto “Un borgo di libri” presentato dell’associazione “Voltiamo pagina” di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Nel comune di Fara – è scritto nel progetto – mancano completamente spazi dedicati alla lettura e, più in generale, alle attività culturali sia per adulti che per bambini, ed è per questo che la biblioteca scolastica sarà attiva anche in orario extra scolastico diventando un luogo di aggregazione, ovvero una casa delle storie per l’intero paese.