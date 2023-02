I Luoghi del Cuore 2023, la fascia olivata Assisi-Spoleto vince il concorso per l’Umbria

Secondo posto per la Ferrovia del Centro Italia, terzo per la Piaggia di Sellano. E al settimo posto - e fuori classifica - si piazza la città serafica votata 'in solitaria'

Il “Sentiero degli Ulivi” – La Fascia olivata Assisi-Spoleto salomonicamente assegnata a Trevi è la vincitrice per l’Umbria dell’11ª edizione del censimento nazionale de I Luoghi del Cuore 2023, chiusa lo scorso 15 dicembre. I risultati sono stati resi noti oggi dal Fai, che sottolinea come “con 1.500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi il censimento si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo, com’è nella missione del FAI. La classifica dei luoghi del cuore più votati viene annunciata in una conferenza stampa, visibile anche in streaming, alla presenza di Marco Magnifico, Presidente del FAI, e di Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, e con la partecipazione dei rappresentanti dei tre beni vincitori, che riceveranno, a fronte di un progetto, un contributo per il restauro e la valorizzazione”.

Il primo posto per l’Umbria e 18′ a livello nazionale a I Luoghi del Cuore 2023, con 12.738, è andato come detto al “Sentiero degli Ulivi” – La Fascia olivata Assisi-Spoleto. Il “Sentiero degli Ulivi” si estende in un’area pedemontana appenninica nella principale area olivicola dell’Umbria, che interessa il territorio di sei Comuni collocati nella parte centrale della regione: Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto. Il territorio della Fascia olivata, per un totale di 9.000 ettari coltivati, rappresenta un esempio di “paesaggio culturale vivente”, ovvero una creazione congiunta dell’uomo e della natura. Dall’antichità fino a oggi, il continuo miglioramento del ciclo produttivo e un ricco patrimonio di saperi e tecniche porta alla realizzazione di un olio di qualità apprezzato a livello mondiale. Il Sentiero, della lunghezza di circa 75 chilometri e realizzato dai CAI di Spoleto e Foligno, si snoda in questo paesaggio, per la maggior parte tra i 500 e i 600 metri di altitudine. È stato il primo territorio italiano a essere nominato, nel 2018, “Patrimonio agricolo di rilevanza mondiale” dalla FAO. Il comitato “Tutti per il Sentiero degli Ulivi” si è costituito riunendo i rappresentanti delle sei amministrazioni comunali toccate dal sentiero, le associazioni ambientaliste locali, il CAI, i produttori di olio, i rappresentanti di alcune aziende agricole e i volontari FAI di Foligno e Spoleto. L’obiettivo della partecipazione al censimento “I Luoghi del Cuore” 2022 è quello di intervenire per migliorare la segnaletica e i pannelli informativi, oltre alla sistemazione di alcuni punti pericolosi del percorso.

Al secondo posto e 27′ a livello nazionale, con 8.560, si piazza la Ferrovia del Centro Italia, Abruzzo – Umbria – Lazio, seguito dalla

Piaggia a Sellano (5.303 voti, terzo posto umbro e 50′ nazionale), il Santuario Santa Chiara da Montefalco Agostiniana (4′ posto in Umbria e 80′ a livello nazionale, 3982 voti), il Borgo medievale e boschi a Farnetto di Collestrada (5′ posto in Umbria, 97° a livello nazionale con 3.310 voti) e il Duomo, Orvieto (6′ posto in Umbria, 163° a livello nazionale, 1.332 voti). Tra i luoghi scelti dai votanti de I Luoghi del Cuore 2023 anche Assisi (464 voti, 7′ posto nella classifica umbra e 258 a livello nazionale), Castelluccio di Norcia, Norcia, Orsano di Sellano, Sellano e la Chiesa di Sant’Agostino-Montefalco, Montefalco (PG)

© Riproduzione riservata