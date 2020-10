Anche l’Umbria protagonista del progetto Lamborghini sulle bellezze d’Italia

“With Italy, For Italy – 21 views for a new drive” ha visto protagonisti 21 fotografi che hanno celebrato la bellezza del Belpaese

Un grande progetto fotografico che celebra le bellezze dell’Italia, esaltandone le qualità e l’identità competitiva attraverso le sue 20 Regioni. È questo l’obiettivo di Automobili Lamborghini che, con l’iniziativa “With Italy, For Italy – 21 views for a new drive” vuole contribuire attivamente a valorizzare e dare un segnale di impulso al suo Paese in seguito all’emergenza Covid 19.

Ventuno i fotografi chiamati a compiere “un viaggio concepito come atto di amore di un’Azienda verso il proprio Paese, nell’intento di far emergere quanto di straordinario custodiscono i suoi territori”, si legge in una nota dell’azienda di Sant’Agata Bolognese. E proprio l’Umbria è una delle regioni protagoniste di questo ambizioso progetto che avrà un’eco a livello globale. A interpretarle il fotogiornalista Alessandro Cinque, che a bordo di una Aventador SVJ ha toccato alcuni degli angoli più suggestivi della regione. La ricchezza paesaggistica del territorio umbra ha fatto da sfondo a questo meraviglioso viaggio, alla scoperta delle radici della nostra penisola. Attraverso una ricerca narrativa che unisce due correnti artistiche, il neorealismo magico sudamericano e il neorealismo italiano.

L’Umbria è l’undicesima regione ad essere stata scelta per lo sviluppo della campagna, in un tour virtuale che dalle Isole risale la Penisola da Sud a Nord concludendosi a novembre. I modelli utilizzati per il progetto fanno parte della gamma Lamborghini attuale: dall’ultima novità a tecnologia ibrida, la Sián Roadster, fino alla iperprestazionale Aventador SVJ e al Super SUV Urus, passando per l’agile Huracán nelle versioni a trazione integrale e posteriore, coupé e spyder.

L’affresco di supersportive colorate e ipertecnologiche sarà completato da alcune vetture storiche della Casa come Miura, Countach e Diablo. Alessandro Cinque, il fotografo che ha curato il progetto per l’Umbria, afferma: ““La mia estetica è condizionata dall’incontro tra l’Italia e il Sudamerica, dove ho deciso di trasferirmi. Il neorealismo di Monicelli, Rossellini e Visconti, che racconta i gesti quotidiani di un paese appena uscito dalla guerra, si confronta con il realismo magico dello scrittore peruviano Mario Vargas Llosa.

Le foto sono fornite dall’ufficio stampa Lamborghini