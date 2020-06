Luca Onestini e Ivana Mrázová ad Assisi: soggiorno ‘social’ per la coppia

Domenica assisana per l’ex gieffino vip Luca Onestini e Ivana Mrázová, la modella ceca fidanzata dell’ex (anche) tronista. La coppia ha trascorso un paio di giorni in Umbria, tutta la domenica e parte del lunedì, soggiornando in un’attività ricettiva alle porte della città.

La vacanza assisana di Luca Onestini e Ivana Mrázová è stata ovviamente documentata sui social, Facebook ma soprattutto instagram dove la coppia vanta complessivamente 2.5 milioni di fan grosso modo equamente divisi e dove si mostra entusiasta di Assisi fin da quando la vede da lontano.

I due personaggi pubblici hanno visitato la Basilica di San Francesco e gran parte della città, come via Portica, la parte alta di Assisi e la Rocca Maggiore, oltre a Piazza del Comune. Dopo aver festeggiato il compleanno di un amico e passato la nottesempre in città, la coppia è ripartita alla volta di casa.

Pochi giorni fa in Umbria, nella zona di Spello, erano invece arrivati Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno la coppia è stata avvistata a zonzo per la città dei fiori, per un pranzo al ristorante e un giro per i vicoli della città, una breve sosta in direzione mare. Anche in questo caso, ovviamente, non mancando di documentare tutto sui social.