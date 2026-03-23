Odg Umbria, approvato il bilancio 2025: premiato anche l’assisano Maurizio Baglioni

Si è tenuta domenica nella Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia l’Assemblea Annuale di Bilancio dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria. Ad aprire la mattinata è stato il presidente dell’Odg Umbria Luca Benedetti che nella sua relazione ha ricordato la collaborazione Unistrapg con il corso “Nuove frontiere delle relazioni internazionali” rivolto ai giornalisti di tutta Italia l’obiettivo di offrire una formazione professionale il più aderente possibile ai tempi. “Il “Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”, entrato in vigore il primo giugno del 2025 che conferma la grande attenzione che dobbiamo mettere nella pratica della nostra professione”. Un passaggio della relazione è stata dedicata al riconoscimento del ruolo del giornalista degli uffici stampa che nella catena decisionale si trova sotto a dirigenti che giornalisti non sono. E adesso c’è anche l’insidia dei social media manager che, spesso, non sono giornalisti, mentre la supervisione dei contenuti che passano su canali istituzionali dovrebbero ricadere sotto la supervisione e il coordinamento di giornalisti.

In chiusura il presidente dell’Odg Umbria Benedetti ha chiesto ai colleghi di stare vicini alla categoria, di fare un po’ le sentinelle e un po’ i grilli parlanti della nostra professione. “Serve recuperare un senso di appartenenza – ha concluso Benedetti – che significa armonia, condivisione e confronto per chi è iscritto all’Ordine e ha in tasca un tesserino che non è un lasciapassare, ma un attestato di responsabilità, a volte anche pesante, con cui dobbiamo confrontarci tutti i giorni”.

Sono stati premiati, come di consueto, i giornalisti che nel 2025 hanno raggiunto il decennale dei cinquanta e quaranta anni di iscrizione all’Albo. Si tratta dei colleghi: Elena Giuliani, Maurizio Verdenelli, Enzo Ferrini, Gabriele Valentini, Marcello Migliosi, Salvatore Pezzella, Daris Giancarlini, Sergio Casagrande, Maurizio Baglioni, Ivan Teobaldelli, Giovanni Nicosanti, Maurizio Righetti, Michele Rito Liposi e Paolo Puletti. Insieme a loro saluteremo poi l’ingresso nella categoria dei nuovi professionisti: Carlo Bellotti, Giada Bertolini, Luca Capponi, Andrea Ceredani, Federico Cristiani, Enrico D’Amo, Teresa Fallavollita, Pietro Forti, Benedetta Macchini, Annachiara Mottola Di Amato, Marco Roberti, Erika Sita’, Maria Tripepi, Giovanni Veggiotti, Chiara Venuto e Allegra Zanni, con la consegna della pergamena. L’assemblea dell’Odg Umbria si è tenuta insieme a quella dell’Associazione della Stampa Umbria dei gruppi di specializzazione Gus (Gruppo Uffici Stampa) e Ussi (Unione Stampa Sportiva).

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