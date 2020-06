Sagre in Umbria 2020: partono a metà luglio, dureranno quattro giorni

La Regione Umbria avrebbe deciso di far ripartire le sagre in Umbria 2020 dal 15 luglio. Non potranno durare più di quattro giorni consecutivi, con possibilità di deroga fino a un massimo di una settimana in caso di accordo con uno o più ristoranti della zona.

È questa, secondo il Corriere dell’Umbria, la novità del nuovo regolamento per le kermesse dei prodotti tipici e le feste paesane in fase di stesura in Regione. Già stilate le linee guida anti Covid, l’accordo con i ristoranti prevede la partecipazione dei locali all’offerta gastronomica delle feste con parte dell’incasso.

Il progetto per far ripartire le sagre in Umbria 2020 è stato condiviso con Anci e Pro loco. Si attende l’ok delle associazioni dei ristoratori. Anche l’iter autorizzativo sarà snellito. L’ordinanza di riapertura è attesa per le prossime ore, oggi si terrà il vertice decisivo.

Tra le regole, una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità; un riorganizzazione gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Devo inoltre esserci prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento. Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Infine, gli ambienti devono essere pulito frequentemente, con un grande ricambio d’aria negli ambienti interni.