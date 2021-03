Umbria Culture For Family, al via progetto rivolto a famiglie e bambini

Creare un network di strutture ed eventi culturali che offrono attività e servizi a misura di bambini e famiglie: è quanto si propone il progetto “Umbria Culture For Family” che ha preso il via nei giorni scorsi e che è stato illustrato nel corso di un webinar. Realizzato dall’assessorato alla cultura della Regione Umbria, il progetto intende creare sinergie tra i luoghi e le manifestazioni culturali dell’Umbria per accrescere gli standard di accoglienza e la fruizione di un turismo rivolto alle famiglie ed ai più piccoli. E’ prevista l’attribuzione di un “marchio di attenzione” secondo uno specifico Disciplinare che verrà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia.

“Con il progetto Umbria Culture For Family – ha detto l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti – intendiamo promuovere la crescita degli standard di fruizione di musei, biblioteche, spettacoli ed eventi culturali in un’ottica di massima accoglienza per i bambini e le loro famiglie, lavorando soprattutto nei contesti dove non esistono ancora spazi, strutture e servizi family friendly. Le azioni che verranno messe in campo – ha concluso l’assessore – potranno facilitare la creazione di pacchetti turistici di qualità, capaci di promuovere l’attrattività dell’Umbria e del suo territorio”.

Tra gli obiettivi del progetto, vincitore di un avviso del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri: azioni di formazione per sensibilizzare gli operatori del settore sull’iniziativa e sulle modalità per ottenere il marchio di attenzione; un portale dedicato alle famiglie e agli operatori per diffondere la cultura dell’accoglienza verso i bambini ed un lavoro mirato ad ampliare il numero degli interlocutori pubblici, privati, del terzo settore che si occupano di eventi culturali. Sono inoltre previste una campagna di sensibilizzazione, attività formative e di accompagnamento destinate agli organizzatori di eventi culturali. (Foto Unsplash)