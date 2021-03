Che Dio ci Aiuti 6, finale col botto per la serie Rai: la settima stagione ci sarà?

La sesta stagione della serie Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci, si è conclusa con più di 6 milioni di spettatori (6.113.000 spettatori pari al 27.1%). Un successo anche per Assisi, location di Che Dio ci aiuti 6. Uno sfondo che spesso – parola di social – ha aiutato anche le storyline. Per quanto riguarda gli ascolti, questi i dati: 6.401.000 spettatori e il 24.4% di share per il primo episodio, 5.881.000 spettatori e il 30% di share per il secondo episodio.

Ma ora, conclusa Che Dio ci aiuti 6, ci sarà una settima stagione? E dove sarà girata? Visto il successo di ascolti, un nuovo ciclo di episodi sembra abbastanza scontata, anche se di sicuro non c’è niente. Assisi sembrerebbe essere la location naturale. Fanpage.it ha chiesto a Silvia Leuzzi se sia già iniziata la fase di scrittura: “Ancora no, le riprese si sono concluse solo qualche settimana fa. Anche il reparto di scrittura non è mai stato fermo. Ancora non abbiamo iniziato. Siamo tutti molto legati a Che Dio ci aiuti. Se sarà possibile, saremo tutti disponibili e felici di lavorarci di nuovo perché è una fonte inesauribile di racconti umani, di nuovi personaggi e di storie. Speriamo di poterlo fare molto presto”. Per quanto riguarda i nuovi episodi, la sceneggiatrice ha spiegato che “Per me ciò che è più importante è non tirare le cose per le lunghe senza motivo. Ogni volta, ci mettiamo nelle nostre stanzette e prima di ideare una nuova stagione, ci chiediamo cosa vogliamo raccontare? Cosa ci interessa trasmettere al pubblico? Quale messaggio vogliamo veicolare? E devo dire che finora per noi è sempre stato facile. È un format che potenzialmente può essere infinito perché attraverso suor Angela si può dar voce a tantissimi altri personaggi e a tematiche importanti”.

Il prossimo anno potrebbe tornare Can Yaman, l’attore turco protagonista di un cameo nel ruolo del barista Gino: l’attuale fidanzato di Diletta Leotta, protagonista anche di uno spot con Ferzan Özpetek, è apparso in un cameo nel ruolo del barista Gino. “Non posso ovviamente fare alcun tipo di spoiler – ha detto Leuzzi sempre a FanPage – però sì, potrebbe essere anche un lancio per qualcosa di più. Già è stato difficile finire questa stagione, ci sarà il tempo per pensarci”.