Meteo Assisi 12-14 marzo 2021: pioggia e sole nel weekend, temperature “altalenanti”

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 12-14 marzo 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e buon venerdì a tutti. Come molti di voi avranno avuto modo di constatare, la prima parte di questa settimana, ci ha regalato sole, nuvolosità e anche il freddo, siamo a marzo e come potrebbe essere altrimenti! Marzo quel mese che, come dicevano i nostri nonni: davanti ti scalda e dietro ti ghiaccia, è l’ultimo mese invernale e il primo primaverile dunque ci stà che si possa passare da un estremo all’altro in un nonnulla. Ciò invece che continua a non quadrare è il quadro generale della circolazione atmosferica che tecnicamente farebbe pensare ad una evoluzione caratterizzata da un lungo periodo mite e assai misero di piogge ed invece? Eccoti le mappe che non ti aspetti, tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere. Pare infatti profilarsi all’orizzonte addirittura l’arrivo di una massa decisamente fredda dal nord-est europeo che, se venisse confermata, porterebbe nel cuore di marzo tutto il freddo e la pioggia che sono stati i grandi assenti a febbraio. Non vi nascondo la grande difficoltà che sto avendo da più di un mese a questa parte nel leggere bene l’evoluzione, sembra che si sia rotto tutto e il tempo vada un po’ per conto suo senza seguire un filo ben definito, i modelli matematici in sostanza non ci stanno aiutando a comprendere ciò che è oggi e ciò che sarà domani.

Ma come sempre andiamo a vedere le previsioni che ci aspettano intanto per il meteo Assisi 12-14 marzo 2021 con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: Giornata piuttosto nuvolosa e grigia con precipitazioni diffuse ma di debole intensità un po’ su tutto il territorio regionale, a causa dei venti sostenuti che non consentiranno in questa giornata accumuli significativi al suolo se si fa eccezione per le aree tra Umbertide e Città di Castello e orvietano. Clima leggermente più freddo del normale dell’ordine dei 2 gradi. Ventoso per venti meridionali moderati. Qualità dell’aria ottimale.

Sabato: “Giornata interlocutoria” tra le piogge del giorno precedente e quelle della successiva domenica, sole e passaggio di nuvolosità a tratti caratterizzeranno la giornata ma non pioverà da nessuna parte. Temperature torneranno a salire fino a portarsi su valori normali per il periodo. Si attenua un po’ la ventilazione che tenderà a disporsi in prevalenza da s-w. Sempre ottimale la qualità dell’aria. Giornata top per le lavatrici!

Domenica: Ritorno della nuvolosità e delle piogge nell’arco di un po’ tutta la giornata, salvo qualche breve sprazzo di sole, rischio di temporali elevato a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota. Nevicate sulle vette più elevate del nostro appennino. Giornata grigia e ventosa per venti occidentali di intensità moderata. Temperature in diminuzione. Copritevi bene che farà più freddo

Concludo come sempre con un flash sul tempo per la prima parte della nuova settimana che pare al momento essere in prevalenza soleggiata, ma senza escludere qualche breve passaggio piovoso in un contesto termico più consono a febbraio che alla metà di marzo. Copritevi sempre bene.

A tutti voi da parte mia e di tutta la redazione l’augurio di trascorrere momenti di serenità assieme ai vostri cari. A presto e… Buon weekend da AssisiNews!