“Umbria, un cuore aperto a tutti”: presentato a Perugia il progetto regionale di turismo accessibile e mobilità inclusiva

Non devono esistere barriere, non devono esistere limiti per nessuno. È sulla base di questa convinzione che nasce ‘Umbria un Cuore aperto a tutti’, estensione ed evoluzione del progetto nazionale ‘La Vita indipendente non va in vacanza’. Questa iniziativa, presentata a Perugia domenica 13 ottobre, promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e Bil Benefit con Confcooperative e Consauto, si concentra sul noleggio di auto adattate alla guida da parte di persone con disabilità, con l’intento di abbattere le barriere della mobilità e promuovere la partecipazione sociale, rendendo l’Umbria una regione più inclusiva e un modello di turismo accessibile. Il servizio è già operativo all’aeroporto di Perugia e nelle principali stazioni ferroviarie umbre: Perugia, Foligno, Spoleto, Orvieto, Terni, oltre che Terontola in provincia di Arezzo.

All’incontro Umbria, un cuore aperto a tutti hanno partecipato Francesco Vacca, presidente di Aism, Gianluca Pedicini, presidente della Conferenza delle Persone con Sclerosi multipla e patologie correlate, Alessandro Marsili, consigliere nazione Aism, Paolo Bandiera, direttore generale Aism, Luca Briziarelli, presidente di Bil Benefit, Carlo Di Somma, presidente di Confcooperative Umbria. Presenti, inoltre, Riccardo Meloni, vicepresidente di Anci Umbria e vicesindaco di Foligno, Paola Fioroni, presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Michele Toniaccini, sindaco di Deruta che era presidente Anci Umbria quando è stato sottoscritto il protocollo tra Anci e Aism.

C’erano inoltre i mobility partner Francesco Scalia, amministratore delegato SRC Rent Car, Gianluca Tribolati, direttore generale Consauto, Salvatore Di Bacco e Michela Giberti di Kivi Mobility Freedom, che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. “Questa iniziativa – ha commentato Briziarelli – si colloca nel quadro delle attività che precedono il G7 sulla Disabilità, concorrendo a fare dell’Umbria una terra sempre più accogliente, prossima alle persone e, rappresenta l’evoluzione della campagna ‘La Vita Indipendente non va in vacanza’ lanciata da Aism e Bil Benefit, volta a garantire il diritto alla mobilità inclusiva e all’accessibilità turistica. La campagna ha ricevuto il patrocinio di Enit, Fish e diverse regioni italiane, tra cui la stessa Umbria, e il sostegno dei Ministri per le Disabilità e del Turismo”. Il servizio di noleggio di auto adattate sarà disponibile per le persone con disabilità con patente speciale, non solo turisti ma per tutti i cittadini umbri. “Questa iniziativa – ha dichiarato – il presidente Vacca – valorizza il turismo come un potente strumento di trasformazione per le comunità, promuovendo l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone con disabilità.

Abbattere le barriere della mobilità e della partecipazione sociale è fondamentale per garantire un accesso equo a tutti. ‘Umbria, un Cuore aperto a tutti’ è un chiaro esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa ripensare il territorio in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso gli obiettivi dell’Agenda della Sclerosi multipla e patologie correlate 2025, in cui Aism si impegna a promuovere soluzioni innovative per un’accessibilità universale e la creazione di comunità sostenibili”. “Abbiamo aderito convintamente – ha aggiunto Di Somma – al progetto che è nel solco di quanto quotidianamente le nostre cooperative fanno a fianco delle persone con disabilità. Il diritto alla vita indipendente, alla piena realizzazione della persona, è l’orizzonte in cui la cooperazione sociale da sempre si muove e opera”. “La mobilità – ha aggiunto Tribolati – è un diritto fondamentale e con Consauto, società leader nelle revisioni e noleggio auto, vogliamo garantire a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, la possibilità di muoversi liberamente e in sicurezza. Questo progetto è una testimonianza della nostra dedizione verso un futuro più inclusivo”.

“Penso – ha sottolineato Francesco Scalia – sia importante creare nuove opportunità per le persone con disabilità: vivere la città senza ostacoli, muoversi in modo indipendente e sentirsi parte integrante della comunità, con la possibilità di noleggiare un’auto alle stesse condizioni di tutti perché la mobilità è molto più di un semplice spostamento, è un mezzo per accedere al lavoro, al tempo libero, alla cultura e alle relazioni sociali”. “Il nostro slogan è ‘Drive your Freedom’ – ha concluso Michela Giberti – come metafora della vita intesa come viaggio. Questo progetto dedicato al noleggio di auto per persone disabili è stato accolto da noi come la realizzazione di un sogno che avevamo nel cassetto da tempo: permettere finalmente a tutti di noleggiare un’auto ovunque e senza barriere fisiche, mentali ed economiche. Siamo molto fieri ed orgogliosi di far parte di questo gruppo di persone che ha creduto e valorizzato questo progetto di turismo accessibile e mobilità inclusiva perché da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano”. In occasione del G7 sulla Disabilità, le auto sono state a disposizione, attraverso Aism, dei partecipanti con patente speciale, per far provare il servizio di noleggio auto adattate. Il progetto ‘Umbria un cuore aperto a tutti’ è patrocinato dai Comuni di Spoleto, Assisi e Terni.

© Riproduzione riservata