Assisi Pax Mundi 2024, grande successo per l’undicesima edizione (foto)

Si è conclusa con un grande successo di pubblico l’undicesima edizione di Assisi Pax Mundi 2024, la rassegna Internazionale di musica sacra francescana che si è svolta dal 17 al 20 ottobre nei principali luoghi francescani della città serafica e che ha celebrato sia il tema dell’ottavo centenario ‘le Stimmate’ sia il mistero della morte e resurrezione di Gesù.

Assisi Pax Mundi 2024 si è aperta il 17 sera nella Basilica Inferiore di S. Francesco con l’Ensemble Angelica Biltà di Assisi e il Coro di voci bianche “Cor Gentile” della Scuola secondaria di I grado Gentile da Foligno. Venerdì 18 nella Cattedrale di San Rufino si sono esibiti il Coro Santuario del Sacro Tugurio (PG) e il Coro Laudate Dominum (NA), mentre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli è toccato alla Corale San Prospero (RE) e al Coro De Iddanoa (Monteleone SS). Sabato 19 nella Chiesa di Santa Maria Sopra la Minerva è stata la volta del Coro Regina Pacis (FR) e del Coro Polifonico Cantabo Gaudium (Roma), mentre a sera nella Basilica Superiore di San Francesco il concerto di chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali. Domenica mattina nella Basilica Superiore di San Francesco, il gran finale la celebrazione animata da tutti i gruppi corali chiusasi con l’esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella. Non è mancato un momento emozionante comune, con la visita guidata dei cori alla Biblioteca e al Fondo musicale della Cappella Musicale di San Francesco: i partecipanti, sotto la guida di fr. Peter Hrdy, direttore della Cappella Musicale, hanno potuto ammirare i manoscritti e i codici tra cui il 338 (Cantico delle Creature) e il Cantorino di Reims.

Assisi Pax Mundi è stata promossa e organizzata dalle Famiglie Francescane di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia, e con la collaborazione di Regione Umbria, Città di Assisi, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Un grande successo di musica e preghiera per la manifestazione che porta musica di ispirazione francescana a diventare veicolo di incontro e dialogo. A chiudere la manifestazione sarà, sabato 26 ottobre, uno special event alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco, con il Macedonia University School of Music Science & Art Chamber Choir di Thessaloniki (Grecia). Annunciata, come sempre a fine manifestazione, anche la data della prossima edizione: Assisi Pax Mundi 2025 si terrà dal 16 al 19 ottobre.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Assisi Pax Mundi è possibile consultare il sito https://assisipaxmundi.org/ o seguire i social su Facebook e Instagram della manifestazione, i cui concerti sono rivedibili nel canale YouTube Assisi Pax Mundi.

