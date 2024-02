Veicoli a motore sui sentieri, Puletti vs Proietti: “Pensa alle regionali e lancia allarmi infondati”

“Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, finalmente cala la maschera e apre la sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali d’autunno. Dopo i finti ‘no’ decantati all’opinione pubblica, la Proietti decide di schierarsi sul tema più dibattuto in queste settimane, ovvero l’emendamento Puletti. Peccato che arrivi 24esima, dopo cioè i 23 sindaci del suo stesso schieramento che ‘casualmente’ si sono già pronunciati contro l’emendamento”. Il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti replica alla nota con cui il sindaco di Assisi lancia allarmi infondati circa presunti rischi addirittura sull’inquinamento del territorio. In realtà la lettera cui fa riferimento la consigliera regionale, come riportato ieri (anche) da Assisi News, vede le firme dei quattro sindaci dei comuni del Parco del Monte Subasio, ossia, oltre alla prima cittadina di Assisi, anche il sindaco di Spello Moreno Landrini, il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi (leghista e compagno di partito di Tesei e Puletti) e il sindaco di Valtopina Gabriele Coccia.

“Strumentali le accuse fatte dal sindaco Proietti – spiega Puletti a proposito del suo emendamento che permette i veicoli a motore sui sentieri – che di fatto finge di non capire l’essenza dell’emendamento. Nessun via libera generalizzato, come ha chiarito in Aula anche la presidente Tesei. Piuttosto, si fa finalmente chiarezza a livello normativo. Attraverso questo emendamento si evitano infatti sanzioni giuste, si attiva un controllo dove fino ad ora non c’era, anche a tutela di escursionisti e pellegrini, che rischiano di essere inutilmente allarmati da una campagna di disinformazione fatta esclusivamente con finalità politiche. Una persona che già si vede candidata alla presidenza della Regione – prosegue l’esponente della Lega – dovrebbe invece favorire la chiarezza a livello normativo, nell’interesse di tutti i cittadini umbri e di chi viene nella nostra regione. Se questo è il piede di partenza, non mi pare che siamo sulla giusta strada…”.

“Le motivazioni indicate nel comunicato stampa diramato dal Comune di Assisi – chiarisce Puletti – sono strumentali e raccontano di un sindaco che non conosce la normativa, perché ricordo che il concetto di transito per i mezzi a motore nella viabilità forestale era stato già introdotto nel 2022, con il voto all’unanimità del Consiglio regionale, per consentire la possibilità di accesso generalizzato per l’utenza diretta agli appostamenti fissi, che di fatto inseriva all’interno dell’art.7 comma 3, lettera a, la ‘viabilità forestale’, così come definita dal d.lgs 34/2018 Testo Unico in materia di Forestale e Filiere Forestali, nel novero dei percorsi sui quali è vietato il transito, purché ciò risulti da apposita prescrizione segnaletica”.

“Piuttosto – afferma ancora Puletti – al di là delle normative che sono state spiegate molto bene dalla presidente Tesei, ma anche dalla stessa politica, ricevendo consensi trasverali, non solo da cacciatori ed enduristi, resta un quesito: come mai ad oggi per i sentieri del Monte Subasio così improvvisamente cari al sindaco Proietti, non esiste tabellazione pur essendo territorio protetto? Come mai ad oggi nemmeno una richiesta di tabellazione è stata fatta dal sindaco stesso? Immagino che tra tutti i ruoli che il primo cittadino si è caricato sulle spalle, le deve essere sfuggito: nessun problema, la invito a venire con me, assieme ad una delegazione di cacciatori ed enduristi, a tabellare i sentieri necessari del Parco del Monte Subasio di cui solo ora, grazie all’ ‘emendamento Puletti’ si accorge dell’esistenza. Nel frattempo – conclude l’esponente della Lega – la invito a pagare il quasi milione di euro di debito accumulato per i mancati versamenti all’aeroporto che porta il nome di San Francesco di Assisi e che, collegato con una navetta sempre pagata dalla Regione, ha portato a quell’incremento di turisti nella sua città di cui si vanta”.

Foto di Francisco Requena | via Unsplash

