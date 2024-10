Al Barretto di Stile a Rivotorto arriva anche “La piccola cartoleria” (foto)

A meno di un anno dall’ultima, arriva un’altra evoluzione al Barretto di Stile di Rivotorto di Assisi. Dopo aver conseguito l’attestazione di “maestro barista”, il locale della frazione assisiate amplia la propria attività, con la nascita de “La piccola cartoleria”.

Da poco a Rivotorto ha chiuso infatti i battenti la storica e fornita cartoleria al centro del paese, e “il Barretto di Stile – fanno sapere i titolari Fabio e Marta – subito si è messo in moto per continuare a dare un servizio importante ed ottimale al cittadino: una piccola cartoleria, dove se non abbiamo il prodotto che ci chiedono a disposizione è nostra premura farglielo recapitare in 12 ore”.

Ed è così che il piccolo bar, che offre già molto servizi, da oggi ha anche qualcosa in più: “Benvenuti al Barretto di Stile e nella piccola cartoleria. La nostra attività è a conduzione familiare e anche voi fate parte della nostra famiglia – sottolineano dal Barretto di Stile rivolti alla clientela. Dedichiamo molto tempo alla nostra attività e siamo sempre alla ricerca dei migliori prodotti in commercio”.

“Abbiamo ampliato i nostri spazi per offrirvi tutti i prodotti e i servizi di cui avete bisogno, come: una colazione perfetta, le ricariche telefoniche, il pagamento delle bollette, ma anche valori bollati, spedizioni con BRT o Punto Poste, dolci, caramelle e cioccolate”.

Da oggi la grande novità, per continuare ad offrire un paese un servizio importante, per grandi e piccoli, rivolto a tutti, soprattutto con l’inizio dell’anno scolastico: “Per facilitarvi la vita, abbiamo pensato di allestire nella nostra attività una cartoleria, gli abbiamo dato un definizione “La piccola cartoleria”. Abbiamo tanto materiale scolastico a disposizione per i voi. Se non trovate nei nostri scaffali quello che volete – sottolineano – è nostra premura farvi arrivare presso la piccola cartoleria il prodotto che desideravate entro 12 ore. In cartoleria anche una stampante professionale per tanti tipi di stampe, A4, A3 e tanto altro, sia a colori che in bianco e nero, la stessa a un’alta qualità di stampa anche su carta fotografica”.

Un’attività a conduzione familiare, che da oggi ha a pure un nuovo sito web e che da sempre punta sulla qualità: “Siamo rivenditori di macchine Iperespresso Illy, con tanti tipi di capsule e cialde per bere un buon caffè di qualità anche a casa. All’esterno del nostro locale e presente una struttura riscaldata e tavoli all’aperto. All’interno – concludono Fabio e Marta dal Barretto di Stile – abbiamo un accogliente angolo per degustare il nostro cappuccino alla perfezione con un buon cornetto oppure leggere i cuotidiani a vostra disposizione gustando un buon caffè Illy fatto da un maestro barista”.

(L’attività è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata