Anna Maria Timi si candida alle comunali di Assisi: “Ascolta, scegli, cambia”

Chi è Anna Maria Timi, candidata di Fratelli d’Italia Assisi? A presentarsi la stessa aspirante consigliera comunale per Eolo Cicogna, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Con una lunga esperienza nell’amministrazione d’impresa, delle risorse umane e con un legame profondo con il territorio, Anna Maria Timi annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni comunali di Assisi nella lista di Fratelli d’Italia. Una scelta di cuore e responsabilità, maturata nel segno dell’impegno concreto e della volontà di restituire al proprio paese l’energia, la competenza e il senso di appartenenza che da sempre la contraddistinguono.

“Mi candido – afferma Anna Maria Timi – perché credo fermamente nel valore della partecipazione, nell’ascolto reale delle persone e nella possibilità di cambiare le cose, con serietà e dedizione. Amo profondamente Assisi, e voglio mettermi al servizio del mio comune per contribuire, con impegno e competenza, a costruire un futuro migliore per tutti.”

Il suo slogan – “Ascolta, scegli, cambia” – racchiude il senso del suo impegno politico: ascoltare davvero i bisogni dei cittadini, scegliere con coscienza e trasparenza, e cambiare ciò che non funziona, senza promesse irrealizzabili, ma con la forza delle azioni concrete.

Professionista stimata, con solide radici nel tessuto economico e sociale della città, Anna Maria Timi porta avanti una candidatura che vuole unire esperienza gestionale e passione civile, mettendo sempre al centro le persone. Una voce determinata, vicina alla gente, pronta ad affrontare con lucidità e decisione le sfide del territorio.

Con Fratelli d’Italia, al fianco di una squadra coesa e motivata, Timi si propone di riportare al centro dell’amministrazione la buona politica: quella fatta di serietà, ascolto e coraggio.

“Assisi merita una guida che sappia guardare avanti senza dimenticare chi siamo. Io ci sono – conclude – con il cuore, con la testa e con il senso di responsabilità che ogni cittadino dovrebbe pretendere da chi si candida a rappresentarlo.”

