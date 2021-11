Assisi Motori batte la crisi Covid: a un anno dall’avvio l’esperienza è vincente (video)

C’è un’azienda ad Assisi che batte la crisi e va spedita verso nuovi traguardi con grandi risultati ed importanti investimenti. È Assisi Motori di Sergio Mariotti e Andrea Bendini, oltre 20 anni di esperienza nel settore automotive ed operativa nella sede di via dei Fornaciai a Santa Maria degli Angeli con un progetto nato in piena emergenza pandemica da Covid-19, proprio un anno fa. AssisiNews, di cui Assisi Motori è sponsor sostenitore dell’intero gruppo editoriale, ha voluto fare visita ai due imprenditori umbri.

“Gestire un’azienda in un momento come questo – dice Sergio Mariotti nell’intervista del direttore Stefano Berti – è sacrificio e voglia di fare, abbiamo iniziato questo lavoro fin da giovanissimi. I risultati oggi sono importanti per la nostra realtà, frutto di tanto lavoro e di esperienza. Il settore dell’automotive ha subito delle perdite e delle difficoltà, ma noi siamo contenti di quello che stiamo facendo grazie ai nostri clienti del territorio in primis e di tanti altri sparsi anche in altre parti dell’Umbria e d’Italia”. Assisi Motori è rivenditore di auto nuove, usate ed aziendali, offre servizi di vendita e noleggio a breve e lungo termine: “L’esperienza ci contraddistingue – sottolinea Andrea Bendini – offriamo un servizio a 360° andando incontro alle esigenze delle persone. Siamo soci ed amici in primis e questo è un nostro altro punto di forza, abbiamo voluto affrontare tutto questo in un periodo critico di difficoltà e siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa”. (Continua dopo il video dell’intervista)

“Siamo contentissimi del nostro lavoro – sottolinea – Sergio Mariotti – ottimo il risultato fin qui ma non ci formiamo. Stiamo lavorando per andare sempre avanti e creare nuove situazioni. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia fin da subito”.

La sicurezza stradale è il tema più sentito della discussione, da qui l’invito e un importante appello a tutti gli automobilisti ed in particolare ai più giovani: “L’automotive ha fatto passi da gigante in tema di sicurezza – è l’appello di Andrea Bendini – ai giovani dico non bevete alla guida e soprattutto non usate il telefonino!”. A Bendini fa eco Sergio Mariotti nel suo appello in tema di sicurezza in strada: “Dati alla mano dicono che il 22% degli incidenti stradali, anche più a mio parere, sono causati dall’utilizzo del telefonino e addirittura dei tablet (è di questi giorni la notizia dell’inasprimento in Italia delle sanzioni in tema di codice della strada su questo ed altri ‘brutti vizi’ al volante , ndr). Anche se le vetture oggi hanno raggiunto un livello di sicurezza altissimo – conclude – l’attenzione di ognuno è una prerogativa importantissima. Non dimenticatelo mai!”.

Ad Assisi Motori, da parte del nostro gruppo editoriale, auguri per il traguardo raggiunto e un futuro ricco di soddisfazioni. (Assisi Motori è uno degli sponsor di AssisiNews, AssisiSport ed AssisiEventi).

