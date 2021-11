Incidente sulla ss75 all’uscita di Bastia Umbra, rallentamenti

Incidente a Bastia Umbra lungo la ss75 in direzione Perugia. Lo scontro fra due mezzi, sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Non è chiara la dinamica cha avrebbe portato allo scontro i mezzi. Traffico in tilt intorno alle 19 di oggi giovedì 18 novembre. Lo scontro, un tamponamento, all’altezza dell’uscita Umbriafiere in un orario di punta e traffico piuttosto intenso con problemi alla viabilità che ha subito rallentamenti. Due i feriti di cui uno trasportato in ospedale per accertamenti. Ingenti i danni ai mezzi.

(Maggiori aggiornamento nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata