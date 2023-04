Assisi News lavora a un miglioramento dei servizi per una fruizione più immediata e sicura

Dopo anni di crescita costante, in questi giorni in atto significative operazioni da parte del reparto tecnico interno: entro pochi giorni sito più sicuro, fruibile e avanzato

Sono giorni di intenso lavoro per il reparto tecnico del gruppo editoriale Assisi News che si sta adoperando per un miglioramento dei servizi relativo al sito principale del gruppo, AssisiNews.it.

A seguito dei tantissimi contatti e delle tantissime notizie diffuse ogni giorno infatti la redazione ha deciso di dotarsi di sistemi online ancora più moderni, più ampi e tecnologicamente certificati per garantire una fruibilità ancor più veloce ed immediata a tutti i lettori.

Circa 3milioni di visualizzazioni negli ultimi 12 mesi, solo su Assisi News, con oltre 500mila nuovi utenti. Numeri in crescita anche per il primo trimestre 2023 per tutto il gruppo caratterizzato da Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social.

Un lavoro importante e significativo quello di queste ore a livello tecnologico sui server e sui database della piattaforma, che sta impegnando i tecnici della redazione già da alcuni giorni e che proseguirà anche nelle prossime ore. Ci scusiamo per eventuali disagi e rallentamenti al sito che stanno avvenendo in queste ore, ringraziando i nostri lettori per la fiducia che ogni giorno ci concedono.

Chiediamo a tutti, anche nelle prossime ore, un po’ più di pazienza rispetto al solito, avendo deciso di rimanere comunque online durante le varie operazioni. Assisi News sta lavorando grazie anche al contributo di tanti sponsor sostenitori che hanno deciso e decidono di sostenerci, e ai quali va il nostro ringraziamento costante.

Entro pochi giorni il sito edito dal gruppo BN COM sarà tecnologicamente più avanzato e tornerà regolarmente su una migliore piattaforma. Una scelta tecnologica fondamentale decisa dall’editore, dopo una crescita avvenuta in questi anni partendo dal 2016 che ha portato il Gruppo Editoriale Assisi News ad essere leader dell’informazione locale e fra i primi in Umbria.

© Riproduzione riservata