Basilicata e Assisi, si rinnova la comunione di intenti tra le due realtà

Prima della fine dell’anno evento sul Programma umanitario ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’ per vincere il covid-19 e costruire un mondo migliore con un Modello di Sviluppo Eticosostenibile improntato sulla diffusione di stili di vita più sani ed armoniosi ispirati ai Principi di San Francesco.” A renderlo noto è Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma umanitario ‘Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’ in un comunicato pubblicato sul sito del Comune di Potenza e di cui pubblichiamo alcuni stralci. Introducendo i lavori ha sottolineato che “l’obiettivo dell’incontro è quello rinsaldare i profondi rapporti tra la Basilicata e Assisi che trovano nell’Accordo sottoscritto tra Regione Basilicata, Sacro Convento d’Assisi – con la firma di fra Mauro Gambetti, nominato, di recente, cardinale da papa Francesco– e Conferenza Episcopale di Basilicata –con la firma dell’arcivescovo Francesco Nolè- una solida base di partenza per aver posto il Programma regionale “VVV: Vivi una Vita che Vale” sotto l’ala protettrice di San Francesco e della benedizione speciale di Papa Francesco, coronato dalla realizzazione di una serie di grandi eventi condivisi, tenuti in Basilicata, che hanno visto protagonista la Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi diretta da padre Giuseppe Magrino. Un’occasione unica per puntare sul patrimonio culturale e spirituale per educare all’Arte di Vivere e fare della Vita un’Opera d’Arte, trasformando il modus vivendi in Ars Vivendi con una visione epifanica per garantire una più elevata e diffusa Qualità della Vita e costruire una società migliore a dimensione dei giovani.”

L’incontro, in remoto e diretta streaming su Facebook con il coordinamento dell’Ufficio Sistema Informativo Informatico del Comune di Potenza, ha avuto inizio con l’anteprima assoluta delle magiche note della colonna sonora, composta da Carmine Padula e orchestrata da Eduardo Caiazza, del film andato in onda il 3 gennaio su Rai 1 ‘La Vita di Chiara Lubich’ con Cristiana Capotondi e regia di Giacomo Campiotti. Ha, poi, preso la parola Alessandro Galella assessore al Turismo e all’Ambiente del Comune di Potenza che ha richiamato l’attenzione sulla delibera n° 96 del 10 marzo 2020 approvata dal Comune di Potenza a sostegno della nomina a Città Europea dello Sport 2021 con l’adesione a ‘Mens sana in corpore sano’ condividendo la proposta di Tomangelo Cappelli di predisporre un appello, ispirato alla Lettera ‘ai reggitori di popoli’ di San Francesco da presentare al G20 che si terrà a Matera dal 28 al 30 giugno 2021 proprio sui temi dello sviluppo in tempi di pandemia.

Successivamente, è intervenuto fra Marco Moroni, Custode Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi che, ricordando bene l’accordo ‘Vivi una Vita che Vale’ si è detto disposto a proseguire nell’azione comune tra Basilicata e Assisi nel rispetto delle identità, condividendo l’attenzione alla Lettera ‘ai reggitori di popoli’ per comprendere quanto sia importante la scelta di dare centralità alla Sacralità della Vita per riscoprire i più profondi valori dell’esistenza e promuovere stili di vita più armoniosi, alla luce dei principi francescani della fratellanza, dell’umiltà e della serenità d’animo e degli orientamenti dell’Enciclica ‘Laudato sì’’ di papa Francesco. Nell’incontro si è parlato anche della ‘Potenza Spirituale del Presepe’ per esaltare il primo Presepe Vivente di San Francesco a Greggio e i 10 anni del più grande Presepe Vivente del Mondo nei Sassi di Matera con il riconoscimento del Guinness World Records ideato e coordinato da Tomangelo Cappelli della Regione Basilicata e Claudio Nardocci dell’UNPLI, e sono stati ricordati i 16 anni del gemellaggio tra Assisi e Ripacandida con il sindaco di Ripacandida e Gerardo Cripezzi presidente della Pro Loco di Ripacandida.

(…) Un’attenzione particolare è stata data dai sindaci di Assisi, Matera, Venosa e Ripacandida al Modello di Sviluppo Eticosostenibile proposto con la possibilità di mettere in campo itinerari emozionali dei territori, anche con il coinvolgimento delle scuole e degli allievi con la diffusione dei laboratori emozionali del programma “Il cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano”. È stato annunciato, inoltre che, a sostegno della proposta per il G20 di Matera, il 29 giugno 2021 si terrà la Seconda edizione di ‘VOX DEI’ il Concerto di Campanili più grande del Mondo che, come nella prima edizione tenuta a Matera in occasione della Marcia d’Amore per la Cultura, vedrà suonare all’unisono i campanili dei Paesi/Presepi lucani, del Sacro Convento d’Assisi, delle Comunità dei Lucani nel Mondo con la spettacolare esibizione dei Campanacci di San Mauro Forte e con la partecipazione degli oltre 8000 campanari della Federazione Suonatori di Campane Italiani.