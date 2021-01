Dopo aver dato una mano al turismo soggiornando in città con 80 maestranze per un mese e mezzo tra luglio e ottobre, la fiction Che Dio Ci Aiuti 6, in onda con i nuovi episodi della sesta stagione da dopodomani, 7 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1, torna ad aiutare Assisi. Al contrario della quinta stagione, quando la città, pur sede delle riprese, non si era mai vista, la sesta stagione porterà la bellezza della città serafica in prima serata, “sperando che serva a rilanciare il turismo quando questo ripartirà”, come spiega il sindaco di Assisi Stefania Proietti.

Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 6 si sono svolte in Piazza Chiesa Nuova, via Arco dei Priori a San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via Jorgensen, Piazza del Comune, Corso Mazzini, Piazza San Francesco, Santa Margherita, da via Frate Elia al vicolo Sant’Andrea; altri ciak si erano svolti a Santa Maria degli Angeli e all’interno dell’hotel Subasio, struttura simbolo della città che aveva riaperto le porte per ospitare la fiction Rai dopo un lungo contenzioso legale. A location nascoste si aggiungono dunque scorci celebri (basti solo pensare che una delle foto diffuse vede Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci abbracciarsi sulla terrazza dell’Hotel Subasio con lo sfondo della Basilica di San Francesco

Per quanto riguarda la trama della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, nell’ultima puntata della quinta stagione della fiction di Rai 1 suor Angela (la protagonista Elena Sofia Ricci) e suor Costanza (Valeria Fabrizi) avevano annunciato il trasferimento nella città di San Francesco . E la trama di Che Dio Ci Aiuti 6 – le anticipazioni uscite su Repubblica.it – comincia con un trasloco:. Suor Angela torna appunto ad Assisi, la città dove è cresciuta e dove vive suo padre con cui non ha più rapporti da tempo. Con la sua combriccola si traferisce in quello che è stato il suo primo convento: è lì che Azzurra, una “quasi novizia fashion addicted” si appresta a prendere i voti, mentre Nico e Ginevra si preparano per il matrimonio. Ma la pace e il silenzio che circondano la nuova casa-famiglia non durano molto: c’è sempre qualche problema e suor Angela si mette subito all’opera per cercare di sbrogliare le complicazioni che disturbano la quiete del convento delle Grazie.

Da subito suor Angela – queste le anticipazioni sui nuovi episodi della sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti – deve fare i conti con il suo passato e con un segreto nascosto nella sua anima. A sconvolgere la sua memoria è l’arrivo di Erasmo, un ragazzo di strada, impulsivo e attaccabrighe, che arriva ad Assisi con l’unico ricordo lasciato da sua madre prima di abbandonarlo, una medaglietta del convento. Azzurra intanto si rassegna ad abbandonare il suo guardaroba per indossare l’abito di novizia dedicandosi a Penelope, una bambina che giunge al convento dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più parlato. Ginevra è agitata dalla presenza di Monica, la ex di Nico, mentre Suor Costanza cerca invece di capire chi sarà la nuova Madre Superiora che prenderà il suo posto.

Per quanto riguarda il cast di Che Dio Ci Aiuti 6, accanto ad Elena Sofia Ricci ci sono Valeria Fabrizi nei panni di suor Costanza, Francesca Chillemi in quelli della quasi novizia Azzurra, Simonetta Columbu e Gianmarco Saurino sono i promessi sposi Nico e Ginevra. Torna Diana Del Bufalo nel ruolo di Monica, la ex di Nico, mentre tra le new entry ci sono Pierpaolo Spollon, che sarà lo psichiatra Emiliano, che si occupa della casa-famiglia, Erasmo Genzini nel ruolo di Erasmo, un giovane abbandonato in orfanotrofio appena nato, cresciuto tra case-famiglia, genitori affidatari e periodi in riformatorio che torna ad Assisi per trovare sua madre; e ancora Luigi Diberti, Primo, il papà di suor Angela, la piccola Olimpia Noviello (Penelope), Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina).

Foto © Mauro Berti/AssisiNews e foto Foto © Redazione AssisiNews