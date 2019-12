BertiDesign, cena insieme per concludere un entusiasmante 2019 (FOTO)

Grande festa in casa AssisiNews e AssisiSport celebrata venerdì 20 dicembre 2019 con cena aziendale della BertiDesign – studio grafico e di comunicazione ad Assisi specializzato in progettazione grafica, restyling aziendale, creazione di marchi, packaging, immagine, comunicazione, fotografia, editoria, realizzazione siti web, concept e campagne, allestimenti e cura di stand, ufficio stampa, che edita appunto anche le testate AssisiNews e AssisiSport. Un momento, con staff e collaboratori, per celebrare gli importanti traguardi raggiunti nel 2019 e per prepararsi a un 2020 che si spera altrettanto di successo. La serata si è svolta nello splendido scenario della Locanda Del Cardinale di Assisi, fra sorrisi, amicizia e tanta allegria.

BertiDesign (di F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c.) che opera nel centro Italia, in maniera particolare in Umbria, oltre ai tanti servizi nell’ambito della grafica, del web e della comunicazione che svolge da circa 15 anni per diversi prestigiosi marchi, aziende operanti in svariati settori, enti ed associazioni, è una realtà molto vicina al proprio territorio: ha curato, come ultimi eventi, la comunicazione (stampa e social) delle edizioni 2019 e 2020 del Piatto di Sant’Antonio (per cui ha realizzato la comunicazione visiva istituzionale), di Emozioni Umbre 2019 (per cui ha realizzato tutta la comunicazione visiva e il sito web), la Rassegna degli Antichi Sapori 2019 e gli eventi natalizi 2019-20 della Pro loco di Rivotorto di Assisi.

BertiDesign, oltre a vedere, nel 2019 appena passato, il crescente successo di AssisiNews (oltre 1.2 milioni di visite da gennaio a dicembre, superata quota novemila fan su Facebook), ha dato vita, a marzo 2019, al progetto AssisiSport (oltre 100.000 visite, da marzo a dicembre e quasi 2000 fan su Facebook). AssisiNews è un giornale web con un occhio attento alle vicende assisane, grandi e piccole, con uno sguardo anche ai territori circostanti e all’attualità regionale. AssisiSport è una vetrina per le società sportive del territorio con cui, in alcuni casi, sono stati instaurati importanti accordi di comunicazione.

Per le due testate, non sono mancate le media partnership importanti nel territorio: in questo 2019 che si sta per concludere, tra l’altro, con il Festival degli Chef, il Giro d’Italia Handbike, con Emozioni Umbre, la Marcia delle 8 porte e la Corsa degli Antichi Sapori, oltre ad una sempre costante sinergia con altri eventi e manifestazioni sociali, sportive e culturali.