Bonus pubblicità 2023, domande aperte fino al 31 marzo

Ripartono le prenotazioni per accedere al bonus pubblicità 2023, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica tradizionale e digitale, istituito nel 2018 e rinnovato negli anni a seguire. Il gruppo editoriale Assisi News (Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi e Umbria Social), in qualità di testate giornalistica registrate, sono testate online interessate dal Decreto Rilancio e dunque programmare uno spazio pubblicitario nell’arco del 2023 sui nostri mezzi, oltre a garantire un’ottima visibilità, sarà molto più economico, visto che sarà possibile ottenere fino al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari.

Il credito d’imposta previsto può essere richiesto dal 1° al 31 marzo 2023: la domanda deve essere trasmessa in questo periodo per accedere all’agevolazione. Il Bonus Pubblicità 2023 si configura come un credito d’imposta assegnato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che svolgono attività di investimento nell’ambito della pubblicità. Rispetto allo scorso anno, per l’anno 2023 sono state introdotte diverse novità: torna infatti la possibilità di ottenere fino al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari, dopo le riduzioni previste dal Decreto Sostegni bis per il 2021 e il 2022. Nel 2023, però, al bonus potranno accedere solamente gli investimenti che avranno luogo su stampa, cartacea o online. L’attività di stampa, inoltre, può essere sia periodica che quotidiano. Restano esclusi però tutti quegli investimenti pubblicitari relativi a televisione e radio, sia in analogico che in digitale.

Per richiedere il bonus pubblicità 2023 basterà accedere al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: al portale si accede previa autenticazione mediante identità digitale SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuata l’autenticazione, basta ricercare le sezioni specifiche “Servizi per” e “Comunicare. La procedura per prenotare il proprio credito di imposta scadrà il prossimo 31 marzo 2023. Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione. Il credito d’imposta sarà concesso sulla base del regolamento di cui al DPCM n. 90 del 2018.

Per informazioni su come pubblicizzare la tua attività su Assisi News e le altre testate del gruppo è possibile cliccare il form contatti o scrivere alla mail [email protected]

