Borgo Antichi Orti Assisi, al via la stagione estiva: tanti eventi e buon cibo in una location unica

Prende il via la stagione estiva di Borgo Antichi Orti Assisi con tanti eventi in programma e i numerosi servizi offerti dalla struttura immersa nell’arte e nella natura. Il Borgo Antichi Orti, situato ai piedi di Assisi, tramanda la storia della città e riflette la sua eterna bellezza. Edificato nel 1444 come monastero Benedettino “extra moenia” cioè fuori dalle mura, nel Borgo è possibile soggiornare nelle residenze diffuse, gustare cene preparate con le materie prime coltivate negli Hortuli, provare un’esperienza drink, assaporare la bellezza e tranquillità della natura con un picnic o un bbq.

Le materie prime del Borgo Antichi Orti Assisi – composte da cultivar alimentari e officinali – vengono coltivate nei 10.000mq di Hortuli organizzati in quadranti corrispondenti ai 4 elementi (acqua, terra, fuoco, aria). Viene praticata un’agricoltura naturale biologica senza l’utilizzo di concimi chimici e nessun altro prodotto di sintesi come diserbanti e antiparassitari.

È possibile adottare un lotto degli Hortuli da 25 mq con numero e targa personalizzata in cui verranno coltivate le verdure scelte che potranno essere poi ritirate personalmente o ricevute direttamente a casa. Con l’adozione si potrà ricevere l’olio dell’oliveto: 500 ml al momento dell’adozione dell’hortulo, 500 ml di olio nuovo dopo la raccolta e 3 lt a Natale.

Gli ortaggi e le varie materie prime coltivate con sapienza vengono poi utilizzate e gustate nella cucina della Locanda, aperta a cena dal lunedì al sabato e domenica a pranzo, chiusa mercoledì e domenica a cena. L’Executive Chef Ciro D’Amico offre agli ospiti del Borgo un’esperienza gastronomica evolutiva e a tutto tondo con i piatti del menù alla carta o con i tre percorsi degustazione: uno che rispecchia la tradizione del territorio, uno vegetariano e uno che ripercorre i sapori dell’Italia da nord a sud.

Il Lab Botanico – aperto tutti i giorni a pranzo e cena e chiuso il martedì e la domenica a pranzo – offrirà invece per il pranzo una proposta più informale con piatti freddi internazionali accanto ad una proposta tradizionale composta da antipasti, primi, secondi e dessert. La sera, fino alle 24 circa, l’esperienza al Lab Botanico si farà più dinamica, con focus sui drink – ma anche una ricercata proposta di vini e birre – e tapas alla carta.

Tra gli altri numerosi servizi del Borgo Antichi Orti Assisi è possibile riservare il giardino e le sale per matrimoni, compleanni, cene ed eventi di ogni tipo.

Per tutte le info e per prenotarsi agli eventi il cui calendario verrà comunicato a breve – fanno sapere dallo staff del Borgo – si possono contattare i numeri 075 7827201 / 353 4359996 o scrivere all’email [email protected]

