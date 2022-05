Calendimaggio, il mini Palio per la sfida dei bimbi è realizzato da Chorus Ricamificio Umbro

L’edizione 2022 del Calendimaggio di Assisi è già entrata nella storia. Per la prima volta infatti durante la festa assisana si terrà il mini Palio, dove bambine e bambini delle due Parti si contenderanno il Palio dedicato a loro tramite i tradizionali giochi come la corsa con le tregge, la corsa con il sacchi e il tiro alla fine. Per l’occasione è stato realizzato un prestigioso stendardo ad hoc da parte di Chorus Ricamificio Umbro di Bastia Umbra, azienda operante nel settore del ricamo e dei tessuti pregiati da oltre 50 anni. In esclusiva ad Assisi News le immagini e la spiegazione della realizzazione del mini Palio da parte dell’azienda che ha consegnato l’opera all’Ente Calendimaggio che l’ha commissionata.

“Lo storico Ricamificio Umbro ha accolto con gioia la richiesta dell’Ente Calendimaggio per realizzare il mini Palio in occasione della famosa e importante manifestazione storica della Città di Assisi, che sarà portato durante il corteo storico dei più giovani. Il mini Palio è stato realizzato completamente con stoffa di raso, facendo predominare i colori della Città Serafica: rosso e azzurro. Spicca al centro lo stemma della Città, ricamato totalmente con fili d’argento, d’oro e di seta. Al di sopra dello stemma – spiegano dal Ricamificio Umbro – vi è la scritta: “Città di Assisi” e al di sotto dello stesso la scritta: “Calendimaggio”. Le scritte sono state ricamate con fili d’oro, è stato scelto il carattere di scrittura tipo medievale e sembrano avvolgere lo Stemma, nel voler esprimere concretamente e realmente, l’unione inscindibile tra la Città e la Manifestazione. Alla base dello stendardo due quadrati con due stemmi quello a sinistra della Nobilissima Parte de Sopra e quello a destra della Magnifica Parte de Sotto”.

“Lo stemma della Nobilissima Parte de Sopra è stato ricamato su una stoffa pregiata in argento, con fili rossi di seta. Lo stemma della Magnifica Parte de Sotto è stato ricamato su stoffa di raso celeste, con fili marroni, ocra, verdi di seta e d’argento. Entrambi i blasoni, come del resto quello predominante della Città di Assisi sono bordati d’oro e l’intero stendardo rifinito con una elegante passamaneria dorata. Il Ricamificio Umbro – concludono dall’azienda – per la realizzazione di questo particolare stendardo oltre che nell’essersi speso con la professionalità e l’attenzione che lo contraddistingue, da sempre, vi ha messo anche il cuore perché respira pienamente l’aria della Città di Assisi”.

