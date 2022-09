Cromia Parrucchieri cambia look: arriva ‘Tagliati x il Successo’

Per il salone di parrucchieri uomo-donna di Bastia Umbra cambio nome ma stessa identità e qualità

Cromia Parrucchieri cambia denominazione e diventa Tagliati x il Successo. Il noto salone di parrucchieri uomo-donna di Bastia Umbra, che da circa tre anni lavora sul territorio di Bastia Umbra e non solo, cambia look ma non perde la sua identità. Sotto la guida di Vanessa Tenerini – originaria di Viterbo ma da circa 30 anni a Bastia Umbra ed esperta parrucchiera con oltre 15 anni di esperienza – e la socia e amica (nonché cognata) Samanta Battistelli, di origini bettonesi, il negozio è pronto a raggiungere nuovi importanti traguardi.

Tagliati x il Successo, nasce nel 1992 da una costola di un’azienda con più di 50 anni di esperienza. È oggi tra i brand leader nel settore dell’hairstyling, con un’importante presenza su tutto il territorio nazionale grazie ai mille franchising caratterizzati dall’uso di speciali e innovative tecniche di taglio e colorazione, un servizio al cliente completo e l’uso di prodotti di alta qualità.

Per Cromia ora la nuova denominazione, che “sposa” un marchio affermato in Italia nel settore: “Abbiamo aperto il nostro salone tre anni fa, appoggiandosi da subito al gruppo Tagliati x il Successo perché fortemente convinte della qualità dei loro prodotti. Facendo parte di questo gruppo leader nel settore, siamo cresciute sia dal punto di vista professionale che personale. Sappiamo di poter contare su una formazione costante e continua che tocca tutte le sfaccettature del nostro settore dal colore ai tagli, dalle tecniche alle metodologie sempre all’avanguardia. Questo ci permette di offrire ai nostri clienti servizi sempre migliori e alla moda”.

