Mese della Prevenzione Dentale 2020, aderisce anche Centro Servizi Dentali

Torna a ottobre il Mese della Prevenzione Dentale 2020, l’unico progetto di prevenzione odontoiatrica attivo su tutto il territorio nazionale fin dal 1980, promosso da ANDI.

In seguito a questa iniziativa, lo studio Centro Servizi Dentali di Bastia Umbra di Marco Sensi invita i cittadini ad effettuare una visita preventiva e valutare il proprio stato di salute orale e quello di tutti i loro familiari.

“Al termine della visita – si legge nella nota di Centro Servizi Dentali – ogni persona riceverà utili consigli personalizzati, relativi alla sua salute orale. Denominatore comune indiscusso il posizionamento del paziente al centro del sistema. Da anni il Centro Servizi Dentali è impegnato a fornire dei servizi che si contraddistinguono per qualità di lavoro, sicurezza di sterilizzazione e garanzia nell’utilizzo dei migliori materiali. Questi fattori, oltre ad essere il miglior risparmio che si può offrire ai pazienti, determinano funzione, estetica e durata nel tempo dei risultati”.

“Ogni anno – ricordano da Centro Servizi Dentali in occasione del Mese della Prevenzione Dentale 2020 – è buona abitudine fare una visita dal medico odontoiatra. È sempre consigliata la visita dentistica periodica, al fine di prevenire il sopraggiungere di problemi ai denti o comunque di scorgerli in fase iniziale. Ci sono infatti – concludono – diverse problematiche come ad esempio, carie ai molari o l’accumulo di tartaro dietro agli incisivi inferiori, che sono molto difficile da individuare se non tramite un accurato controllo professionale”. Per info e prenotazioni: tel. 075.8011466, mob. 393.9136894, [email protected]

(Centro Servizi Dentali è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews)