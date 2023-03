Cibò Assisi Food & Drink, festeggia un anno di attività il celebre locale di Santa Chiara

Cibò Assisi Food & Drink festeggia un anno di attività. Lo storico locale di Santa Chiara di Assisi è gestito e rinnovato da due giovanissimi del territorio, Elia Ortolani di Rivotorto di Assisi e Fabio Capponi di Capitan Loreto di Spello. Una nuova vita per un luogo d’aggregazione che sta a cuore a molti assisani, in tantissimi ricordano gli anni d’oro del ‘mitico’ Brunch Burger, a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, frequentato dalla gioventù del tempo.

Cibò ha sfidato la crisi post pandemia grazie alla grande voglia di due ragazzi che hanno a cuore il loro lavoro, non nuovi a tali esperienze già impegnati nel settore, e che tanto tengono alla città. Sede ampia con un bel restyling in una piazza tanto cara a turisti ed assisani, proprio all’imbocco di corso Mazzini. Nel corso del suo anno di vita, tanti eventi e serate che hanno radunato tantissimi giovani e non che sono tornati ad apprezzare la bellezza del centro storico.

E per festeggiare questo importante traguardo di un anno di attività di Cibò Assisi Food & Drink, venerdì 17 marzo dalle ore 18.00 l’evento “Happy Birthday”, porchetta, vino e prosecco con dj set a cura di DjPrez. Una grande festa, con porchetta, vino, aperitivo con degustazione. “Siete tutti invitati – commentano Elia e Fabio via social – a celebrare insieme il compleanno di Cibò Assisi Food & Drink!”.

(Cibò Assisi Food & Drink è uno degli sponsor di Assisi News e Assisi Eventi)

© Riproduzione riservata