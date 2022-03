Cibò Assisi Food & Drink, riapre in Piazza Santa Chiara uno dei locali storici della città

Sono due giovanissimi, Elia Ortolani di Rivotorto di Assisi e Fabio Capponi di Capitan Loreto di Spello, rispettivamente di 23 e 24 anni, a ridare vita e lustro ad uno dei locali commerciali storici e mai dimenticati della città di Assisi. In pieno centro storico, in piazza Santa Chiara, riapre infatti Cibò Assisi Food & Drink. L’inaugurazione è in programma sabato 19 marzo dalle ore 17.30. “Siamo fiduciosi di riuscire a dare un tocco giovanile al centro storico di Assisi, di riuscire a lavorare sia con il turista che con la gente del posto” – dicono ad Assisi News i due giovani gestori.

“Cibò Assisi Food & Drink nasce dall’idea di due giovani imprenditori – sottolineano Elia Ortolani e Fabio Capponi – dove la parola d’ordine è qualità. Il locale varia dal settore della pasticceria a quello del caffè, pizzeria al taglio, panini, focacce, torte al testo, porchetta artigianale umbra, aperitivi, cocktail, per concludere con il gelato artigianale”. Un locale che sta a cuore a molti assisani, in tantissimi ricordano gli anni d’oro del ‘mitico’ Brunch Burger, a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, frequentato dalla gioventù del tempo.

Ora, dopo la precedente gestione, torna Cibò, che sfida la crisi, mantiene il marchio e riparte dalla grande voglia di due ragazzi che hanno a cuore il loro lavoro, non nuovi a tali esperienze già impegnati nel settore, e che tanto tengono alla città. Sede ampia con un bel restyling in una piazza tanto cara a turisti ed assisani, proprio all’imbocco di corso Mazzini. “Aspettiamo tutti all’inaugurazione, puntiamo al massimo”. Ad Elia e Fabio, per la nuova esperienza, un in bocca al lupo e le migliori felicitazioni dalla redazione di Assisi News, Assisi Sport e Assisi Eventi.

(Cibò Assisi Food & Drink è uno degli sponsor di Assisi News e Assisi Eventi)

