City Up GO, prendi e porta via: arriva un nuovo portale e-commerce

Sta per essere lanciato City Up GO, il nuovo portale di E-commerce aggregativo, un agile strumento permetterà al commerciante umbro di ritornare a vendere e proporre i propri prodotti o servizi, mediante il takeaway o la consegna a domicilio. Sono già aperte le iscrizioni gratuite per tutte le attività, non solo ristorative, ma anche artigiane, i piccoli market, produttori enogastronomici, negozi in genere e tanti altri; queste, nell’attesa del ritorno alla normalità, avranno la possibilità di offrire i propri servizi ai propri clienti, grazie alla visibiltà all’interno della nostra piattaforma. L’utente potrà ordinare ed acquistare, tramite il proprio smartphone, comodamente da casa, il prodotto e vederlo consegnato direttamente a casa, qualora l’attività fosse dotata anche di un proprio fattorino, rispettando così le norme di sicurezza socio-sanitarie.

Stiamo attraversando un periodo storico in cui il termine “distanza” è alla basa della “nuova” normalità, ma ci sono mezzi e idee innovative che questa lontananza possono accorciarla o per lo meno renderla più leggera di quello che è. Passerà del tempo prima che i ristoranti, le pizzerie, i negozi, le librerie torneranno a riempirsi, passerà del tempo prima che le persone torneranno a sedersi ai tavoli con la spensieratezza che si aveva in un fine settimana qualunque fino a qualche tempo fa. Ma perché rinunciare alle passioni, al proprio lavoro, ai prodotti e alle prelibatezze che le attività dove eravamo abituati ad andare ci servivano con accuratezza e professionalità? E le vetrine che illuminavano le strade, non sarà la stessa cosa, ma potremmo ancora guardarle, per il momento dallo schermo del nostro pc.

La risposta alla crisi del post-coronavirus è una proposta fatta da un team di giovani di Perugia, i ragazzi della Blackout Entertainment: si chiama City Up Go e tra breve non sarà più soltanto un nome ma un mezzo concreto, utile ed efficace, che permetterà a noi consumatori, a partire dall’Umbria, di avere quella scelta e quella risposta alla domanda più comune del mondo, quella domanda che ci facevamo quando si usciva tra amici, con la propria compagna, con la famiglia: “dove si va a mangiare?” Solo che questa volta sarà diverso, non percorreremo le strade o i vicoli della nostra amata città per sederci ad un tavolo, ma il tavolo sarà imbandito a casa nostra. Allo stesso tempo permetterà al gestore dell’attività e al suo team di preparare con la stessa passione i suoi piatti e con la stessa professionalità servirà i suoi prodotti sulle tavole di noi cittadini.

City Up Go va immaginato come una città virtuale, la grande via di una città, la vostra città, colma di negozi e attività commerciali con il loro personale pronto a svolgere di nuovo il suo lavoro. Tutto questo sarà all’interno del portale sviluppato dal team della Blackout Entertainment, agenzia di comunicazione e marketing digitale cui si deve lo sviluppo e il funzionamento dell’app City Up, esistente da più di 7 anni e che conta quasi 20 mila download. Sulla scia di questo progetto e col forte bisogno di non voler rinunciare alle piccole cose nasce il portale web City Up Go: il digitale che aggrega, fa rete e si mette a disposizione della collettività.

(City Up è uno dei partner di AssisiNews)