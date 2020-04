Alla guida dell’auto senza patente per comprare le sigarette: denunciato. Succede a Petrignano di Assisi, dove un ragazzo è stato sorpreso dai militari della compagnia di Assisi, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, alla guida dell’automobile di proprietà della madre. Voleva recarsi nella limitrofa frazione di Torchiagina di Assisi per comprare le sigarette, sebbene fosse sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita.

I Carabinieri di Petrignano di Assisi hanno imposto regolarmente l’alt al giovane, un dicianovenne, durante un apposito controllo della circolazione stradale, nell’ambito delle misure di contenimento del COVID 2019.

Il giovane, che si è poi scoperto essere alla guida dell’auto senza patente, non si fermava al segnale dei Carabinieri e si dava a repentina fuga, salvo successivamente essere raggiunto presso la propria abitazione grazie al pronto rilevamento della targa del mezzo da egli condotto, risultato intestato alla madre.

Alle contestazioni il giovane riferiva di essere fuggito in quanto spaventato poiché sprovvisto dell’abilitazione alla guida. Il diciannovenne è stato denunciato per intralcio alla giustizia (articolo 377 del codice penale), guida senza patente e mancata esibizione dei documenti richiesti (artt. 192 comma 1-6 e 116 comma 15/17 del codice della strada), con il relativo fermo ammnistrativo del mezzo per tre mesi e anche la sanzione amministrativa di cui all’art. 4 della Legge nr. 19 del 25.03.2020 (mancato rispetto delle restrizioni).